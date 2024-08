Um cachorro de pequeno porte e sem raça definida morreu em um acidente seguido de incêndio na rodovia MG-170, entre Moema e Lagoa da Prata, no Centro-Oeste de Minas, nesse sábado (17/8).







Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida envolvendo um Nissan Kicks e um Chevrolet Prisma aconteceu na altura do km 80 da rodovia estadual.





Quando os militares chegaram, o Prisma estava incendiado e totalmente consumido pelas chamas.





Ao todo, cinco pessoas se envolveram no acidente. Quatro vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Lagoa da Prata e uma pela ambulância municipal de Moema. Todos passam bem.

O cachorro de pequeno porte e raça não definida morreu preso às ferragens do Nissan Kicks que, com o impacto da batida, parou com as rodas para cima na marginal da pista.





A Polícia Militar Rodoviária e a perícia da Polícia Civil também estiveram no local. A dinâmica do acidente não foi divulgada.

