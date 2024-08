Um homem, de 48 anos, foi preso no início da manhã deste domingo (18/8), no bairro Vila Celeste, em Ipatinga, no Vale do Rio Doce, por matar a esposa a facadas e ferir a enteada.





Segundo a Polícia Militar, os policiais foram acionados devido a uma briga envolvendo pessoas de uma família. No local, a PM constatou que o suspeito esfaqueou a esposa e a enteada. Depois do crime, ele fugiu.

A esposa do suspeito, de 35 anos, sofreu diversos golpes de faca pelo corpo e morreu no local. A enteada, de 15, foi golpeada no supercílio esquerdo e na mão direita. Ela foi socorrida e está estabilizada.





A Polícia Militar fez rastreamento na região, localizou e prendeu o suspeito em flagrante. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia