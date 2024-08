Carro estava ocupado por quatro homens com idades entre 17 e 19 anos na hora do acidente

Dois homens morreram e dois ficaram feridos em um acidente de carro na madrugada deste domingo (18/8), na Avenida JK, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba.





Segundo o Corpo de Bombeiros, um carro Chevrolet Cobalt com quatro ocupantes bateu contra um muro e uma árvore. Com o impacto da batida, a árvore foi arrancada do solo por completo e ficou presa às ferragens do automóvel.





No local do acidente, os militares retiraram das ferragens duas vítimas com vida. Elas foram transportadas em estado grave pela Unidade de Resgate dos bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).





As outras duas vítimas tiveram a morte confirmada pela equipe médica ainda no local da batida.

Os bombeiros fizeram a estabilização do veículo, usaram ferramentas de desencarceramento e motosserra para a remoção da árvore e acesso às vítimas.





Ainda de acordo com os militares, as quatro vítimas são do sexo masculino e tem entre 17 e 19 anos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia