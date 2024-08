O professor Adriano Almeida, de 42 anos, que estava desaparecido desde quinta-feira (15/8) foi encontrado morto às margens da estrada de acesso ao Córrego Juca Antônio, zona rural de Santa Rita de Minas, no Vale do Rio Doce.





O corpo foi localizado no início da tarde dessa sexta-feira (16/8) por pessoas que passavam pela estrada e viram um corpo de um homem caído às margens da pista.





Equipes da Polícia Militar e Polícia Civil estiveram no local, e o corpo foi reconhecido como sendo do professor.





A perícia esteve no local e constatou um corte no couro cabeludo da vítima. O corpo foi encaminhado para realização de exame de necropsia para identificar a causa da morte da vítima.

A mãe de Adriano procurou a polícia para denunciar o desaparecimento do filho depois que ele saiu de casa no início da manhã de quinta-feira e não voltou mais. Ainda de acordo com a mulher, ele não estava atendendo o celular e saiu de casa no veículo de propriedade dele.





Horas depois de o corpo ser encontrado, o carro de Adriano foi localizado abandonado em uma rua da região. O veículo estava trancado e sujo de poeira. Em um mato, foi encontrada uma bermuda verde com um terço de crucifixo de madeira no bolso, recolhidos pela perícia.





O veículo foi periciado e logo em seguida removido pela empresa credenciada pelo Detran.





A Polícia Militar continua buscando informações sobre o caso com o objetivo de identificar a autoria dos fatos.

