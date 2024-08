Homem é atropelado após encontrar com ex; Atual namorado da moça foi preso

Um homem de 33 anos foi atropelado na noite de quinta-feira (15/8) em Poços de Caldas, no Sul de Minas, após um incidente com o atual namorado de sua ex-companheira. O atropelamento ocorreu na Rua Clementina de Jesus, no Bairro Estância São José. O autor do atropelamento, de 29 anos, foi preso.

Segundo o relato do suspeito, ele encontrou sua companheira em um bar, onde ela estava acompanhada de seu ex-marido. Durante a reunião, o ex-companheiro o ameaçou com um canivete e o perseguiu. Para se defender, o suspeito correu para o carro e acabou atropelando o homem.

A vítima foi socorrida com ferimentos no quadril e no tórax e levada para a Santa Casa de Poços de Caldas. O motorista permaneceu no local para prestar socorro, mas foi detido e encaminhado para a delegacia após receber atendimento na Unidade de Pronto Atendimento.

O canivete usado nas ameaças foi apreendido pela polícia, que está conduzindo a investigação.