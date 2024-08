Uma árvore de grande porte caiu nesta sexta-feira (16/8) sobre a fiação de um trecho da Rua Santa Rita Durão com a Avenida Getúlio Vargas, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Apesar de ser um local com vagas para estacionamento, nenhum veículo foi atingido.





De acordo com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), equipes realizaram o atendimento junto à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) por volta das 17h30, desligando a rede elétrica do local para a retirada da árvore. A energia foi reestabelecida às 17h50.

Procurada pelo Estado de Minas, a PBH não informou se houve impactos no trânsito.