Um ônibus metropolitano tombou lateralmente em uma das vias da BR-040 próximo ao viaduto da Ceasa, em Contagem, na Grande BH, no fim da tarde desta sexta-feira (16/8).



De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas equipes estão no local e informaram que havia 25 passageiros no coletivo. Destes, 20 não tiveram ferimentos ou necessidade de atendimento médico. As outras cinco vítimas apresentam ferimentos leves, suspeita de fraturas, além de escoriações pelo corpo. Ainda segundo a corporação, elas receberam os primeiros socorros e foram conduzidas por ambulâncias do Samu.









Houve derramamento de óleo na via. Por isso, os bombeiros vão aplicar serragem na pista para eliminar o risco de novos acidentes. Não há outros veículos envolvidos no caso e ainda sem informações sobre a dinâmica do acidente.