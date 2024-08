Uma mulher de 27 anos levou seis tiros na madrugada desta segunda-feira (19/8), no Aglomerado da Serra, região Centro-Sul de BH. Ela está internada no Pronto Socorro do Hospital João XXIII e está fora de perigo.





A vítima levou dois tiros na barriga e quatro na coxa. A mulher contou aos policiais que saiu de um funk e pegou carona com um desconhecido.





Segundo a vítima, ela sentou-se no banco traseiro do carro, enquanto o homem estava no volante. Ao chegarem à Rua Cachoeira Dourada, no Bairro Paraíso, um carro se aproximou e começaram os disparos contra o veículo no qual a vítima tinha pegado carona.





Segundo a Polícia Militar, o suspeito fugiu em direção à Pampulha e continua foragido. O condutor do veículo em que estava a vítima também fugiu.