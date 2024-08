Uma adolescente de 17 anos foi apreendida na madrugada desta segunda-feira (19/8) suspeita de esfaquear e matar o namorado, também de 17 anos, no Bairro Morada Nova Dois, em Itaúna, no Centro-Oeste de Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Militar (PM), quando os militares chegaram ao local do crime, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estava prestando atendimento à vítima. Contudo, o adolescente não resistiu.

Testemunhas relataram que a vítima havia discutido com a suspeita, que, em seguida, o atacou com uma facada na região do peito e fugiu. A polícia iniciou uma busca para localizar a adolescente, que foi encontrada na casa dela.

Durante o trajeto para a delegacia, a adolescente confessou ser namorada da vítima e alegou ter sofrido agressões anteriores por parte dele. Ela admitiu ter cometido o homicídio e foi apreendida.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do crime.





*Lucas Miranda especial para o EM