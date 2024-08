Um homem de 49 anos foi preso na última sexta-feira (16/8) por estupro de vulnerável. Ele foi condenado em 2015 por violentar sexualmente a ex-enteada, de 9 anos, em São José dos Campos, São Paulo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O criminoso foi encontrado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) na sexta, nove anos após a condenação, no Bairro Cidade do Sol, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. A pena imposta ao homem foi a 18 anos de prisão em regime fechado.



De acordo com o delegado responsável pela prisão, Daniel Buchmüller, em cooperação com a Polícia Civil de São Paulo (PCSP) e os investigadores da 3ª Delegacia de Polícia Civil em Juiz de Fora, o criminoso foi localizado na cidade mineira, onde vivia com uma namorada e duas enteadas, e trabalhava como marceneiro.

"Após tomar conhecimento da condenação de 18 anos de reclusão, o cidadão fugiu para Juiz de Fora. Após diligências realizadas pela polícia, conseguimos localizá-lo e prendê-lo", informou o delegado.