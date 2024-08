A Polícia de Uberaba, no Triângulo Mineiro, procura um homem de 39 anos que arremessou um saco com latas contra uma bancária, de 22. O crime ocorreu na última sexta-feira (16/8), em agência da região central da cidade, onde a vítima trabalha. O suspeito não foi localizado.





Segundo informações de registro policial, os objetos acertaram o braço esquerdo da jovem, que ficou machucado.





A jovem contou aos militares que, inicialmente, o homem, que é cliente do banco, foi até a agência para sacar um dinheiro que a mãe dele teria depositado. A bancária então pesquisou no sistema e disse que não havia nenhum valor na conta do homem. Ele teria ficado indignado com a afirmação da jovem e, em seguida, arremessado o saco. Logo depois, saiu da agência.





Além da agressão, o homem também teria ameaçou a jovem e uma mulher de 42 anos a partir da seguinte frase: "Um dia vocês estarão sozinhas e eu vou voltar".