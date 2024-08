Um homem de 31 anos, indiciado por matar três pessoas da mesma família em 2021, foi preso preventivamente no Bairro Vila Pinho, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. A detenção ocorreu no sábado (17/8), após a Delegacia Especializada de Homicídios de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana, receber denúncias de que o acusado estaria ameaçando testemunhas do processo.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O crime ocorreu em 28 de março de 2021, no Bairro Céu Anil, em Ribeirão das Neves. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), na época, um casal, de 52 e 53 anos, e o filho deles, de 20 anos, foram executados a tiros dentro de casa.





Foi o genro do casal quem encontrou os corpos, após ser procurado por vizinhos que ouviram tiros e perceberam as luzes da residência acesas. O boletim de ocorrência relata que os homens foram encontrados na sala do imóvel e a mulher, no quarto.





O crime teria sido motivado por uma dívida de R$ 1.700 que o acusado tinha com o homem mais velho, referente à compra de um maquinário de padaria.

As investigações foram concluídas em 3 de junho de 2022, mas, por decisão judicial, o réu respondia ao processo em liberdade. Ainda de acordo com a PCMG, após o crime, o homem, que é natural da Bahia, montou uma padaria na Região do Barreiro.