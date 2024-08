Com o objetivo de modernizar a Polícia Federal (PF), foi lançada, na manhã desta segunda-feira (19/8), a Pedra Fundamental do novo prédio da corporação, que será construído no lugar da atual instalação, no Bairro Gutierrez, em Belo Horizonte. O valor da obra é estimado em R$ 100 milhões e será todo custeado pelo Governo Federal.

“Essa obra significará a modernização da Polícia Federal, dando um melhor atendimento ao público e também mais agilidade aos trabalhos da Polícia Federal”, diz o superintendente geral da PF, Andrei Augusto Passos Rodrigues.





A previsão é que a obra, que começará com a demolição do prédio atual, que tem três andares e dará lugar a um de 10, terá duração de 48 meses.





“Esta é um investimento com retorno certo. Estamos fazendo um investimento seguro, com recurso orçamentário próprio”, diz Andrei.





O superintendente da PF em Minas, Richard Murad Macedo, diz que o estado está na vanguarda. “Teremos, por exemplo, a partir da inauguração do novo prédio, um laboratório para a polícia técnica e científica”.





A Polícia Federal foi instalada em Minas Gerais em 1964. A primeira sede foi no Edifício Helena Passig, no Centro. A segundo, ainda na área Central da cidade, no Edifício Augusto Tríade, em 1966. A terceira, no Edifício JK, em 1970. A sede atual começou a ser construída em 1980 e foi inaugurada três anos depois.





"O novo prédio terá 16 mil metros quadrados, em vez dos 5 mil atuais. Serão 236 vagas de estacionamento. Haverá um stand de tiro para treinamento. Também uma academia de ginástica com 240 metros quadrados, um auditório, uma sala de imprensa, um refeitório, quatro consultórios médicos e uma sala para a perícia”, o superintendente Richard.





, “Estamos entrando numa nova era, que permitirá, principalmente, uma melhoria na qualidade de vida para todos os servidores. Minas Gerais será um exemplo, para o país, em termos de infraestrutura e investimento. Teremos um ambiente de trabalho necessário, de qualidade. os recursos estarão garantidos”, diz o superintendente Richard.





Com o fechamento do prédio atual, a Polícia Federal terá duas unidades, no Bairro Cidade Jardim, para atender o público e abrigar todos os policiais e servidores.





Mais reformas

Além de Belo Horizonte, a Polícia Federal tem mais oito sedes em Minas Gerais: Juiz de Fora, Varginha, Divinópolis, Uberlândia, Uberaba, Ipatinga, Governador Valadares e Montes Claros. Três passam por reformas: Juiz de Fora, Ipatinga e Uberlândia.