Uma carreta bitrem tombou no final da madrugada desta quarta-feira (21/8) e fechou na BR-381, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente foi na altura do km 445, no sentido Vitória, pouco depois do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF).







Segundo o Corpo de Bombeiros, houve vazamento de óleo na pista e os militares estão no local para espalhar serragem na via e evitar outros acidentes.





A pista ficou fechada nos dois sentidos para atuação do Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido.

Às 9h20, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a rodovia foi liberada.

Em outro ponto da BR-381

Em Betim, na Rodovia Fernão Dias, um outro tombamento de carreta complica o trânsito para o motorista que segue sentido São Paulo.

O acidente aconteceu às 4h40 no km 483. O motorista foi resgatado em estado moderado e encaminhado para o Hospital Regional de Betim.

Segundo a Arteris, concessionária que administra a pista, houve um pequeno derramamento de carga de cimento no local.

A faixa da direita e o acostamento da pista sentido São Paulo estão interditados. O fluxo é intenso no local.