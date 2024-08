O caminhão atingiu um carro que estava parado com duas mulheres





Um caminhão desgovernado atingiu um carro que estava parado com duas mulheres nesta terça-feira (20/8), no Bairro Santo Antônio dos Campos, conhecido como Ermida, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. O caminhão perdeu o freio e desceu o morro em marcha ré.

O carro estava estacionado próximo à praça da Igreja Santo Antônio. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o caminhão desce de ré e atinge o veículo. No vídeo, é possível ouvir um homem gritando para que as mulheres saíssem do carro, que tombou e ficou embaixo das rodas.

Vítimas

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), as vítimas relataram dores nos ombros e no braço direito. Elas estavam conscientes. Após receberem os primeiros atendimentos, foram levadas para o Hospital Santa Mônica.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada. As causas do acidente ainda são desconhecidas. O motorista não sofreu ferimentos.