Um homem, que não teve a idade divulgada, morreu em um acidente de carro na noite dessa segunda-feira (19/8), na MG-050, em Juatuba, Região Metropolitana de Belo Horizonte.







A passageira do veículo contou para a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) que ela e o motorista voltavam de uma cachoeira quando, na altura do km 52 da rodovia estadual, o condutor perdeu o controle da direção ao entrar em uma curva e bateu contra um poste.





Ainda de acordo com a mulher, os dois beberam bebidas alcoólicas antes de pegarem a estrada.

Com o impacto, o motorista foi lançado para fora do carro e morreu no local.





A passageira foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Mateus Leme e encaminhada para o Hospital Regional de Betim. O estado de saúde dela não foi divulgado.

