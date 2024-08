Um incêndio na Rua Doutor José Rodrigues Pereira, número 300, no Bairro Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte, causou transtornos na tarde desta segunda-feira (19/8). O local, próximo às Avenidas Barão Homem de Melo, Raja Gabaglia e Professor Mário Werneck, apresentava chamas altas em vegetação de difícil acesso.





As chamas começaram por volta das 16h e foram combatidas por residentes da região. O proprietário do restaurante Recanto Buritis, que estava na direção na qual o fogo se espalhava, foi uma das pessoas que ajudaram a apagar o incêndio. Em vídeos feitos por ele, é possível ver o uso de uma mangueira e, com as chamas já controladas, ele as apaga com o pé.

Confira:





Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) chegaram ao local por volta das 19h, com a situação já controlada e o risco eliminado.

Serras em chamas

Também no início da noite desta segunda-feira, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para combater um incêndio de grandes proporções na Serra da Moeda, próximo a Itabirito, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. As chamas causaram retenção de veículos na BR-040.

Três guarnições dos bombeiros atuam no combate às chamas, com o apoio de seis caminhões-tanque. O local apresenta uma elevada presença de fumaça, causando baixa visibilidade.

Além disso, a Serra do Cipó também sofre com o fogo desde o último domingo (18/8). São pelo menos quinze focos de incêndio na região, o que causou o fechamento do Parque Nacional para proteger visitantes e facilitar o trabalho das equipes de combate ao incêndio.





Foram destacadas cinco viaturas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), trinta brigadistas e uma aeronave de apoio da Polícia Militar. Os bombeiros também fazem uso de satélites para monitoramento das linhas de fogo e instalaram dois postos avançados na região.

A maior preocupação no momento é com as linhas de fogo que avançam em direção a áreas urbanas. Embora a linha que ameaçava o município de Santana do Riacho tenha sido controlada, o vilarejo de Serra Morena ainda está sob risco. Outro ponto de atenção está nas proximidades da estátua do Juquinha, um importante ponto turístico da região.