Incêndio na Serra da Moeda provoca paralização no trânsito na BR-040

Um incêndio que atinge a Serra da Moeda, próximo à BR-040, na altura de Itabirito, Região Metropolitana de Belo Horizonte, causou retenção de veículos no início da noite desta segunda-feira (19/8).



Três guarnições do Corpo de Bombeiros atuam no combate às chamas, com apoio de seis caminhões-tanque. O local apresenta elevada presença de fumaça, causando baixa visibilidade.





Serra do Cipó

O Corpo de Bombeiros, juntamente com brigadistas da Brigada Cipó, atuam desde a manhã do último domingo (18/9) no combate aos quinze focos de incêndio na Serra do Cipó, na Região Central de Minas Gerais.







A linha de fogo que avançava na direção do município de Santana do Riacho foi controlada, mas a corporação ainda mantém o estado de alerta para o vilarejo de Serra Morena. Outro ponto de atenção se encontra nas proximidades da estátua do Juquinha, ponto turístico importante da região.





Cerca de 24 horas após o início do combate ao incêndio foi anunciado o fechamento temporário do Parque Nacional da Serra do Cipó, como medida preventiva para proteger visitantes e facilitar o trabalho das equipes.