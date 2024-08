Foram identificados os corpos das cinco vítimas do acidente com a van da Secretaria Municipal de Saúde de Novorizonte, no Norte de Minas, ocorrido na manhã desta segunda-feira (19/08) na BR 251, no município de Francisco Sá, na mesma região. A van, que transportava pacientes para tratamento médico, foi prensada entre um caminhão carregado de coco e uma carreta.

Além das cinco mortes, dez pessoas ficaram feridas, a maioria em estado grave. Elas foram socorridas por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros, além do helicóptero Arcanjo, e foram levadas para hospitais em Montes Claros, onde permanecem internadas.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Montes Claros. A identificação foi divulgada na tarde desta segunda-feira pela Prefeitura de Novorizonte, que também enviou uma mensagem de condolências às famílias.



As vítimas são:

A aposentada Dometilde Lucas Rocha, de 72 anos

O pedreiro José Carlos Dias, de 53 anos

O agricultor Adervaldo Batista Martins, de 50 anos

A estudante Dardiely Batista Oliveira, de 17 anos

Ester Gabriele Ferreira dos Santos, sem profissão definida

Os corpos foram liberados pelo IML de Montes Claros na noite desta segunda-feira e serão transportados por uma funerária de Salinas para sepultamento nesta terça-feira (20/08). Dometilde, Adervaldo e Ester Gabriele serão enterrados em Novorizonte, Dardiely será sepultada em Salinas e José Carlos em Janaúba, onde reside sua família.

Como ocorreu o acidente

Segundo o Samu, o motorista do caminhão carregado de coco relatou que perdeu os freios na descida da serra, colidindo com a van, que viajava à frente no mesmo sentido (Salinas/Francisco Sá). A van foi prensada entre o caminhão e outro caminhão, que transportava farinha e paletes e subia a serra em sentido contrário.

Uma família que viajava em um carro de passeio logo atrás registrou o momento do acidente.