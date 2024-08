Um homem de 31 anos foi morto com um tiro ao se envolver em uma briga do suspeito de atirar, de 40 anos, contra duas mulheres, dentro de um bar de Uberaba, no último sábado (17/8). O autor do crime foi preso em flagrante por equipe da Polícia Militar (PM).





Segundo registro policial, o suspeito, visivelmente alterado e sob efeito de bebida alcoólica, teria agredido a ex-nora dele com socos e, além disso, puxado o cabelo dela e a arrastado pelo chão. Nesse momento, ainda conforme o relato da mulher agredida, a atual companheira dele tentou intervir as agressões e acabou sofrendo mordidas do homem.





Em seguida, a ex-nora do suspeito contou que ele voltou em casa e pegou uma arma de fogo. No caminho de volta, na esquina das ruas Laurico Miguel de Farias e Avenida Reinaldo Boareto, disparou contra o homem e o matou.

Durante a prisão do suspeito, conforme a PM, ele tentou fugir e foi necessário o uso de força moderada para contê-lo. A arma do crime não foi localizada.





A vítima foi socorrida por um amigo e levada ao hospital para o Hospital Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), onde passou por uma cirurgia para a retirada da bala. No entanto, segundo informações da PM de Uberaba, o homem acabou falecendo no hospital.