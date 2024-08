O guia turístico de 60 anos identificado como Pedro das Mercês Francis foi encontrado morto pela Polícia Militar em São João del-Rei, no Campo das Vertentes, em Minas Gerais, informou a assessoria da instituição policial na cidade nesta segunda-feira (19/8). A localização do corpo, porém, aconteceu na manhã da última quinta-feira (15/8).

Os militares chegaram ao local por meio de denúncia anônima relatando que havia um cadáver no Bairro Águas Férreas. O homem estava de cueca, blusa e meias. Ao lado dele havia um copo de cerveja, um par de tênis e pedaços de papel higiênico.

Conforme avaliação do médico legista, o corpo apresentava rigidez cadavérica e sinais de agressão. Nesse sentido, a morte teria sido causada por um golpe na cabeça com “objeto contundente”.

O guia turístico foi visto pela última vez em um bar, quando deixou o local sozinho depois de tomar uma cerveja e deslocou-se para outro estabelecimento. Nesse local, a Polícia Militar tentou acessar imagens de câmeras de monitoramento, mas elas não estavam em operação, pois a fiação no local havia sido furtada.

A PM apurou que a vítima costumava andar com grande quantidade de dinheiro e tinha o hábito de se envolver em brigas em decorrência do consumo de álcool e uso de outras drogas. No entanto, a motivação para o assassinato ainda é desconhecida e deve ser apurada em investigação a cargo da Polícia Civil.