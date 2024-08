Conforme a Polícia Militar (PM), a vítima relatou que acordou para orar, quando recebeu mensagens do vizinho

Uma mulher de 38 anos foi espancada por outras quatro em Itabira, na Região Central de Minas Gerais, na madrugada do último sábado (17/8). A violência, registrada em vídeo em um condomínio no Bairro Barreiro, ganhou as redes sociais e aconteceu após um episódio de ciúmes de uma das envolvidas.

Conforme a Polícia Militar (PM), a vítima relatou que acordou para orar, momento em que recebeu mensagens do vizinho. Pouco depois, a companheira do homem e mais três mulheres foram até a casa da vítima, que foi segurada pelo cabelo e agredida com socos e pontapés.

Em seguida, a vítima foi levada até o bloco onde mora o casal e voltou a ser agredida com chutes e pauladas na frente do homem com quem supostamente teria trocado mensagens. A agressora, de 28 anos, alegou que o marido recebeu fotos íntimas da vítima.

Em parte das imagens, ela chega a ser arrastada pelos cabelos. A ocorrência não menciona se a mulher agredida admitiu ou não ter mantido conversas de cunho sexual com o homem.

Os militares conduziram a vítima ao pronto-socorro municipal, onde recebeu atendimento médico e foi liberada. Até o fechamento desta publicação, a PM não havia localizado as suspeitas.