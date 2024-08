Um bloqueio atmosférico atua sobre parte do país e mantêm as temperaturas elevadas

A previsão meteorológica indica que esta quarta-feira (21/8) será sem grandes mudanças nas condições de tempo em Minas Gerais. De acordo com a Defesa Civil Estadual, o bloqueio atmosférico continua atuando mantendo o predomínio de Sol, temperaturas elevadas e tempo seco em grande parte do país.

Em Minas Gerais, ao menos 187 cidades do Pontal do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Sul e Zona da Mata ainda estão com alerta para onda de calor. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é que a elevação de 5°C acima da média nas temperaturas acabe hoje.





As regiões Noroeste, Norte, Central Mineira, Triângulo Mineiro, Alto do Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Zona da Mata, Campo das Vertentes e Metropolitana estão com alerta para índices críticos de umidade relativa do ar. As regiões devem apresentar índices de umidade de até 30%, conforme alertou o Inmet. O ideal, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), seria que o índice ficasse acima de 50%. Com a permanência do tempo seco, o céu deve variar de claro a parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Já nas demais regiões de Minas Gerais, o céu fica claro com presença de névoa seca.







A manhã começou fria em grande parte de Minas Gerais e todas as regiões tiveram temperatura mínima perto ou abaixo dos 16°C. Em Monte Verde, Distrito de Camanducaia, no Sul de Minas, os termômetros chegaram a marcar 7°C perto das 8h. No entanto, para o resto do dia, a previsão é que as temperaturas aumentem consideravelmente. Com isso, regiões como Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Norte podem apresentar temperatura máxima de até 36°C. No resto do estado, as temperaturas máximas variam entre 30°C e 33°C.





Apesar da onda de calor acabar amanhã, o alívio nas altas temperaturas em Minas Gerais deve acontecer apenas a partir de domingo (25/8) com a chegada dos reflexos de uma frente fria que atinge a região Sul do país a partir de amanhã. De acordo com a Defesa Civil Estadual, os efeitos devem ser sentidos inicialmente apenas na região Sul e Zona da Mata mineira.





Tempo em BH





A Defesa Civil emitiu ontem um alerta para umidade relativa do ar em níveis críticos até domingo. Com isso, a previsão meteorológica para esta quarta-feira indica céu claro e temperaturas elevadas durante a tarde, além de tempo seco. A umidade deve ficar por volta dos 20%. Já a temperatura máxima prevista para o dia é de 31°C.





Apesar das temperaturas mais elevadas durante a tarde devido ao bloqueio atmosférico, as manhãs continuam frias em BH. A menor temperatura registrada na capital mineira foi perto das 6h, quando os termômetros do Aeroporto da Pampulha marcavam 13°C.

