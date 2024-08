O tempo seco deve ficar ainda mais intenso nos próximos dias em Belo Horizonte. A Defesa Civil da capital mineira emitiu um alerta para baixos índices de umidade relativa do ar. De acordo com o órgão, o índice deve ficar em torno de 15%, durante as tardes, até domingo (25/8).

O motivo do alerta é uma massa de ar seco que atinge a capital e também abaixou a umidade relativa do ar, conforme informou a Defesa Civil. Além do tempo seco, a previsão meteorológica indicou que o resto do dia em BH apresentará céu claro e névoa seca. Nesta terça-feira (20/8), Belo Horizonte deve completar 123 dias de estiagem.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também soltou alertas para tempo seco. Além de BH, a região Noroeste, Norte, Central Mineira, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Zona da Mata, Campo das Vertentes e Metropolitana também terão baixos índices de umidade.





O ideal, conforme a Organização Mundial de Saúde, é que a umidade relativa do ar fique maior que 50%. Abaixo desse índice, o tempo seco pode causar problemas à saúde. Entre 20% e 12%, de acordo com o Inmet, a baixa umidade pode causar risco de incêndios florestais e à saúde. Ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz também podem ser identificados.





Além do tempo seco, as próximas tardes em BH também serão de calor. Nesta terça e quarta-feira (21/8), a máxima estimadadeve ficar em torno de 31°C. Já na quinta-feira (22/8) e na sexta-feira (23/8) a previsão é que a temperatura marque 30°C. No início do fim de semana, o sábado terá calor de 32°C.







Confira as recomendações da Defesa Civil:

Hidrate-se durante o dia;

Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

Evite frituras;

Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;

Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;

Não provoque queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos