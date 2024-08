A previsão meteorológica indica que nesta terça-feira (20/8) o dia será de calor e tempo seco em Minas Gerais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu deve variar de claro a parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Já nas outras regiões mineiras, a previsão é que o céu fique claro com névoa seca. Com isso, Belo Horizonte deve completar 123 dias sem chuvas.





Com o tempo bastante seco, o Inmet emitiu alerta para baixos índices de umidade relativa do ar durante a tarde no Noroeste, Norte, Central Mineira, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Zona da Mata, Campo das Vertentes, no período das 11h às 19h. Nessas regiões, a umidade deve variar entre 20% a 30%. Existem ainda 30 cidades do Triângulo Mineiro e Alto do Paranaíba com alerta para umidade menor que 12%.

O ideal, conforme a Organização Mundial de Saúde, é que a umidade relativa do ar fique maior do que 50%. Abaixo desse índice, o tempo seco pode causar problemas à saúde. Já abaixo de 12%, a condição climática pode também causar grande risco de incêndios florestais.





Com a onda de calor que atinge parte de Minas Gerais e outros estados brasileiros em pleno inverno, as temperaturas médias durante a tarde estão ficando 5°C mais altas do que o normal. Apesar disso, o dia começou frio em Minas e o estado chegou a registrar a temperatura mínima entre 6° e 8°C no Campo das Vertentes e Sul de Minas pela manhã.





Apesar de a onda de calor atingir apenas 187 municípios do Pontal do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Sul e Zona da Mata, outras cidades também estão sentindo as temperaturas mais altas, principalmente durante a tarde. Com isso, a previsão para a tarde é que todas as regiões mineiras apresentem temperaturas acima de 30°C. Já nas localidades atingidas pela onda de calor, as temperaturas devem variar entre 34°C e 36°C.





Previsão do tempo para BH





Belo Horizonte já está há 122 dias completos sem chuva e a previsão é que hoje não seja diferente. Nesta terça-feira (20/8), a Defesa Civil da capital mineira emitiu alerta para baixa umidade. Com isso, o índice deve ficar em torno de 15% na capital. O motivo é uma massa de ar seco que atinge Belo Horizonte até as 18h de domingo (25/8).





O dia começou com baixas temperaturas pela manhã na capital, mas não deve se manter assim para o resto do dia. Na estação Cercadinho, a temperatura mínima foi de 15,6°C, com sensação térmica de 12,4°C. A menor temperatura registrada nesta manhã em Belo Horizonte foi de 14°C no Aeroporto da Pampulha.





Para a tarde, a previsão é que a capital mineira apresente temperaturas mais altas. Com isso, a temperatura estimada para a tarde é de 31°C.