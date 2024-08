Visitação ao Parque Nacional da Serra do Cipó é suspensa devido a incêndio de grandes proporções no local

O Corpo de Bombeiros entrou no terceiro dia de combate a um incêndio de grande proporção na Serra do Cipó, na altura de Santana do Riacho, na Região Central de Minas, nesta terça-feira (20/8).





A serra sofre com as chamas desde o domingo (18/8). Nesta manhã, 18 militares e cinco viaturas, incluindo uma equipe especializada em incêndio florestal, está no local para combater o fogo.





Os bombeiros atuam em três pontos principais onde há risco a residências. O foco principal é nas imediações da comunidade de Serra Morena e Mãe D' Água. Além desta área de intervenção, há diversos outros focos em toda extensão do Parque Nacional da Serra do Cipó.





O posto de comando da operação do Corpo de Bombeiros foi estabelecido na Prefeitura de Santana do Riacho e o local de captação de água para apoio aéreo é o Rio Cipó.

Já no início desta manhã, os militares fizeram um sobrevoo de reconhecimento em toda região para se traçar as estratégias e frentes de combate às linhas de fogo.





Além dos bombeiros, o combate conta com 16 brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e com brigadistas voluntários.





A ocorrência levou ao fechamento preventivo do Parque Nacional da Serra do Cipó desde a manhã de ontem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia