Um pedestre morreu em uma tentativa de atravessar o Anel Rodoviário de Belo Horizonte na noite dessa segunda-feira (19/8).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a vítima foi atropelada por um Chevrolet Celta ao tentar atravessar a pista na altura do km 460, no bairro São Gabriel, Região Nordeste de Belo Horizonte.

O acidente aconteceu no sentido Vitória.

Com o impacto, a vítima foi arremessada por cima da mureta de divisão da pista e caiu no vão do parapeito, do outro lado da via.

Ainda de acordo com a PMRv, o acidente aconteceu próximo a uma passarela de pedestres.



