Um homem, de 19 anos, é suspeito de matar o irmão, de 28, para defender o avô de agressões na noite dessa segunda-feira (19/8), no bairro Cascata, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar encontrou a vítima caída no interior de uma residência com sangue na face. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte do homem no local.





O irmão da vítima, suspeito do crime, relatou que o irmão chegou em casa procurando alguns remédios e culpou o avô, um idoso de 67 anos, por não encontrá-los. Ele ainda acusou o idoso de ter escondido os medicamentos e começou a agredi-lo.





O jovem, então, interviu na briga, deu uma gravata no irmão para afastá-lo do avô e o soltou. O homem saiu do imóvel, pegou um pedaço de pau, voltou para dentro da casa e ainda tentou pegar uma faca para continuar as agressões.

Para impedir as novas agressões, o jovem pegou a tampa de um banco e bateu na cabeça do homem, que tentou agredir novamente o idoso, momento em que o irmão deu um segundo golpe estilo gravata no homem e gritou para que o avô chamasse a polícia.





Pouco depois, o homem caiu ao chão desacordado e teve a morte confirmada no local. O jovem afirmou que entrou na discussão para defender o avô que passou por cirurgia recentemente e tem mobilidade reduzida.





Ainda de acordo com a PM, o homem já era conhecido por ser usuário de drogas e ter outros registros na polícia por agredir os irmãos e os avós.





O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Em nota, a Polícia Civil informou que deslocou uma equipe da perícia oficial até o local dos fatos para a coleta de vestígios e informações que subsidiarão as investigações.

O homem de 19 anos foi conduzido e ouvido através da Central Estadual do Plantão Digital, sendo liberado em seguida, tendo em vista o entendimento da Autoridade Policial pela abrangência de hipótese de legítima defesa.

"Um inquérito policial foi instaurado para a total apuração dos fatos, e o suspeito segue sendo investigado".



