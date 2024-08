As ruas Flor de Tipoana, Flor de Esparódia e Antônio Vergara, no Bairro Ouro Preto, na região da Pampulha, terão o sentido de direção alterado a partir da próxima quinta-feira (29/8). A decisão foi publicada nesta terça-feira (20/8) no Diário Oficial do Município.





Uma das ruas passa a ser mão única. Já as outras duas são mão única, mas terão o sentido de direção invertido.

As ruas Flor de Tipoana, no trecho entre a Rua Flor de Esparódia e a Rua Póvoa de Varzim, e Rua Flor de Esparódia, no trecho entre a Rua Antônio Vergara e a Rua Flor de Tipoana, terão o sentido de direção invertido.





Já a Rua Antônio Vergara, no trecho entre a Rua Flor de Esparódia e a Rua Póvoa de Varzim, atualmente mão dupla, passa a operar em mão única direcional neste sentido.