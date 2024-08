No Sul do país, o MetSul indica que algumas cidades devem ter marcas perto ou abaixo de 0°C

Depois de uma semana com temperaturas 5°C acima da média por causa da onda de calor que atinge estados das regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil desde a última sexta-feira (16/8), o país deve registrar a chegada de uma frente fria no fim desta semana.

De acordo com o MetSul, uma massa de ar frio pode avançar a partir da Argentina e do Uruguai e alcançar os três estados do Sul do Brasil entre os dias 23 e 24 deste mês. Com isso, o MetSul indica que um grande número de cidades da região podem ter marcas perto ou abaixo de 0°C no próximo fim de semana e início da semana que vem.

A empresa de meteorologia informou que o ar frio vai se mover ao Norte e, na sequência, em direção ao Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. De acordo com o MetSul, a queda maior na temperatura deve ser identificada ao longo do próximo fim de semana nestas regiões, o que promete encerrar o período quente.





Em Minas Gerais, a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Anete Fernandes, explicou que a massa de ar frio vai avançar na retaguarda do sistema e chegará ao estado de forma indireta. Ainda segundo Anete, como a frente fria irá se deslocar para o oceano, um vento úmido e frio deve atingir o estado a partir da próxima segunda-feira (26/8).





“O tempo começa a mudar no Sul de Minas e na Zona da Mata no domingo com a chegada da frente e pode ter chuva isolada nestas áreas. Mas será somente no Sul e Zona da Mata devido à frente fria, posteriormente, no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. O restante do estado permanecerá sem chuva”, esclarece.





Apesar de ter reflexos no tempo em Minas Gerais neste fim de semana, a frente fria não será tão forte no estado quanto será no Sul do país. De acordo com o MetSul, a nova incursão de ar frio não trará temperaturas tão baixas ao Centro-Oeste e ao Sudeste do país.





De acordo com o meteorologista Ruibran dos Reis, os ventos que vêm do oceano como um reflexo da frente fria devem diminuir um pouco a temperatura em Minas Gerais. No entanto, não será uma queda significativa.







Onda de calor





Ao menos 187 cidades de Minas Gerais vêm sendo atingidas por uma onda de calor, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As cidades ficam localizadas nas regiões do Triângulo Mineiro, Sul, Sudoeste e Zona da Mata de Minas e devem ficar ao menos 5°C acima da média até a próxima quarta-feira (21/8).





O alerta para temperaturas elevadas começou na última sexta-feira (16/8) e a princípio iria até ontem. No entanto, foi ampliado até amanhã pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





Além de Minas Gerais, estados das regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste do país também estão sendo atingidos pela elevação de 5°C acima da média nas temperaturas. Cidades do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Paraná, Rondônia e Rio de Janeiro também estão sentindo os efeitos da onda de calor.