Cama redonda, espelho no teto e romance no ar em terras mineiras. Belo Horizonte é a terceira cidade com maior número de frequentadores de motéis, conforme pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Motéis (ABMotéis), em 2023. Segundo o estudo, 56% dos entrevistados frequentaram o local no ano passado.







BH fica atrás apenas de Manaus (AM), com 63%, e São Paulo (SP), com 60%. Depois da capital mineira, a lista segue com Rio de Janeiro (RJ), 54%; Brasília (DF), 52%; Curitiba (PR), 48%; e Salvador (BA), 44%.





A ABMotéis comemorou os resultados, afirmando que cada vez mais pessoas admitem frequentar esse tipo de entretenimento. Segundo a instituição, o segmento movimenta mais de R$ 4 bilhões por ano, inovando cada vez mais para conquistar o público.













Além da geografia, a pesquisa apontou um perfil dos frequentadores dos motéis brasileiros: pessoas entre 30 a 39 anos são a maioria, correspondendo a 68% dos entrevistados. Outro fator importante é que 85% do público declarou estar em um relacionamento estável.







Esse novo perfil de frequentador, que antes era resumido a romances proibidos e infidelidade, marca um novo momento da motelaria, que se estabeleceu como opção de entretenimento para casais. Hoje, muitos estabelecimentos apostam em gastronomia, design e tecnologia para agradar os hóspedes e se diferenciar no mercado. A pesquisa ainda mostra que motéis são considerados ambientes perfeitos para comemorações especiais para 90% dos entrevistados.







Além disso, a associação revelou que o principal fator para a escolha de um motel é a qualidade do serviço oferecido. O conforto e o preço ocupam a segunda e a terceira colocação na lista de prioridades.