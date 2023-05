Motéis de BH contam com alta gastronomia; saiba o preço e até quando

687

Motél Le Monde está servindo tranche de filet com especiarias (foto: Reprodução/ Redes Sociais - Le Monde) Até o final do mês de maio, os motéis participantes da 7ª edição do Chef’s no Motel estarão oferecendo um menu com preço promocional para os clientes hospedados. Assinado por chefs renomados, o menu promocional está disponível de segunda a domingo para todas as categorias de suítes dos participantes.





O valor do menu é de R$ 79,00 por pessoa e oferece duas opções de entrada e duas opções de prato principal. A edição é uma organização da Associação Brasileira de Motéis (ABMotéis) e do Guia de Motéis em uma iniciativa de valorizar o serviço de motelaria que acontece em alguns locais do país, como o Distrito Federal e São Paulo.

Em Belo Horizonte, dois motéis estão participando do evento, são eles o Motel Dubai e o Motel Le Monde, ambos localizados na Rodovia Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo.





O Motel Dubai está servindo como opções de entrada os croquetes de costela angus com mostarda alemã e Bolinha de queijo provolone com geléia de abacaxi e gengibre.Os pratos principais são T-Bone argentino ao molho poivre, com batata rosti recheada com bacon e catupiry e legumes verdes salteados, e Salmão em crosta de gergelim com creme de espinafre, arroz com amêndoas e batatas marinadas.





O chef responsável pelo menu é o Henrique Rats. Ele comentou que, para a montagem do menu, foram considerados ingredientes que fossem nobres mas que também fossem fáceis de trabalhar. “Nós temos uma produção 24h, então é importante possuir uma pré-produção, mas sem deixar de utilizar carnes nobres que agradem os clientes”, concluiu.





Já no Motel Le Monde, o criador é o chef Márcio de Aquino. As entradas são salada de arroz selvagem com camarões e creme de cogumelos em crosta. Para o prato principal, o cliente pode escolher entre tranche de filé, servido com molho de especiarias e purê rústico de moranga, ou Filet de robalo assado com legumes confitados e molho cítrico.





O cliente pode escolher fazer a reserva durante a hospedagem no motel ou por meio do aplicativo guia de motéis go, que está disponível para download no Google Play e Apple Store.





Serviço





Motel Dubai - Rodovia Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, 14020 (Entre Av.Dom Pedro II e Catalão) - Caiçaras - (031) 3418-8589 - (031) 3418-1158





Motel Le Monde - Rodovia Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, 14735 - km 25 -Engenho Nogueira - (031) 3418-1125 - (031) 99874-0072