Dia do café: preparando e provando a bebida de maneira especial

Para a especialista, basta ter atenção com duas partes do preparo e selecionar o café a ser comprado com bastante avaliação (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press.) Na data de 24 de maio comemora-se nacionalmente o dia do café, ocasião que demarca o começo da safra no Brasil, em um novo ciclo em busca de qualidade dos grãos que promovem energia para muitos. Celebrando a presença cotidiana de bebida na vida de muitos, a renomada barista Júlia Fortini nos conta como extrair o melhor de cada grama de café.









Entre os inúmeros paladares, o degustar de um café especial e a tentativa de confecção em casa podem parecer intimidadores. Com o mercado ganhando mais destaque, em um primeiro momento, o café especial parece estar distante do consumo diário. Mas Júlia explica que não é necessário esforços intensos para uma extração que valorize as qualidades do café.

Dois detalhes principais na filtragem de café





Para um sabor mais acentuado da bebida, basta apenas a escolha de grãos e água de qualidade. Quando possível, a aquisição de grãos em vez de café já moído preserva mais o sabor. Em partículas, o café oxida mais rápido, em questão de minutos, perdendo seu gosto. O café comercial também pode ter mais resíduos, como resquícios de madeira, que alteram o sabor. Já os grãos bem armazenados, dentro de embalagens vedadas e longe da luz, podem conter suas características por até 30 ou 45 dias e dão mais controle da qualidade ao consumidor. A água utilizada também é um fator que pode ser melhor conduzido.





Boa parte do líquido do café é composta por água. Há o mito de que não faz diferença o uso de água de torneira ou filtrada. Segundo Júlia, “É gritante a diferença entre águas minerais ou filtradas em vez da de torneira”. A temperatura também deve ser observada, e a água pode ser fervente, sem medo. “Não é uma água a 90ºC ou 100ºC que faz o café queimar”, comenta Fortini, enfatizando que o café é torrado em temperaturas ainda mais quentes.





Se há o desejo de maior investimento, é recomendado que se adquira um moedor para assegurar a qualidade e o tamanho dos grãos. A profissional também destaca que valorizar um café especial é dar valor a toda a rede de mercados que permitem sua existência. “Quando falamos de um café especial, estamos falando de toda uma cadeia. Do produtor, do experimentador, do barista e do consumidor final”.





Outros mitos e dicas sobre os filtros

Seja por meio de filtros de papel ou de pano, a indicação é a de que se escalde o material antes de passar o líquido de café por ele. O de papel, tem muito gosto residual; o de pano deve ser limpo de resíduos anteriores.





Para quem prefere o de pano, também há indicações de como guardá-lo: lave-o com água corrente e o armazene dentro de um pote lacrado e cheio de água na geladeira, também pode-se congelar. No próximo uso escalde o material e, quando estiver muito marrom, é recomendado o descarte.





Aulas profissionais

Júlia Fortini faz parte da iniciativa Academia do Café, que leciona sobre confecção da bebida. Durante o dia 24, a loja realiza um evento com aulas de duas horas a duas horas e meia de duração, com preços que variam entre R$ 98 a R$ 115 por workshop, e os interessados em realizar todos os cursos ganham um desconto especial de 10%.





Academia do Café – Open House Dia Nacional do Café





13h20 – 15h00 – Análise Sensorial e Cupping – Ivan Totti - Prova de cafés especiais - defeitos e qualidades e como identificá-los





15h30 – 17h30 – Volta ao mundo do café - Ivan e Júlia - Prova de cafés de diferentes regiões do mundo, torrefações renomadas e café que Júlia utilizou no Campeonato Mundial de Cafés Especiais . Degustação guiada com Júlia e Ivan





18h00 – 19h00 – Abrindo uma cafeteria -Júlia Fortini - Caminhos, táticas e desafios

R. Grão Pará, 1024 - Funcionários, Belo Horizonte





Inscrições pelo site da Academia.