Bares do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba recebem debates científicos

O Pint of Science Brasil é organizado por mais de 300 pessoas, entre cientistas, entusiastas e apoiadores (foto: Divulgação) Com o lema "Um Brinde à Ciência", bares de quatro cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba - Uberaba, Uberlândia, Ituiutaba e Patos de Minas - recebem nesta semana o Festival Pint of Science 2023.



O festival, considerado o maior debate científico fora da academia no mundo, começou nessa segunda-feira (22/5) e segue nesta terça (23/5) e quarta (24/5) em 123 cidades brasileiras e em outros 25 países, totalizando quase 400 cidades em todo o mundo.



O evento conta com mais de 600 pesquisadores e especialistas, que discutem temas de diversas áreas do conhecimento.



Confira a programação das palestras que ainda acontecem nos bares das quatro cidades do Triângulo Mineiro mais abaixo.



O festival foi criado em 2012, na Inglaterra, e chegou ao Brasil em 2015.



Segundo informações divulgadas pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), o festival sempre busca estabelecer um diálogo aberto e informal entre cientistas e o público em geral, proporcionando uma experiência única e divertida. “Além disso, o evento visa inspirar jovens estudantes e promover o interesse pela ciência e tecnologia, contribuindo para o desenvolvimento da educação científica”, complementou a UFTM.



Em nota, a universidade também destacou que o festival é uma iniciativa que busca aproximar a ciência da sociedade de forma descontraída e acessível. “O festival reúne pesquisadores e especialistas em bares e restaurantes para discutir temas relevantes em diversas áreas do conhecimento.



O Pint of Science Brasil é organizado por mais 300 pessoas, entre cientistas, entusiastas e apoiadores.



A parceria com diversas universidades e instituições de pesquisa, bem como a mídia e patrocinadores têm sido fundamentais para o sucesso do festival nos últimos anos.

O festival é uma oportunidade única para o público em geral interagir com a ciência, aprendendo sobre as mais diversas áreas do conhecimento e debatendo temas de relevância social”, finalizou a UFTM.



Confira a programação do Pint Of Science no Triângulo Mineiro:



Uberaba





Terça-feira (23): Soho Pub, às 20h: "Reciclagem de Resíduos Sólidos", com o professor e químico Daniel Cerqueira.



Quarta-feira (24): Cervejaria 7C, às 20h: "Como reviver criaturas do passado", com o paleortista Rodolfo Nogueira

Uberlândia





Quarta-feira (24): São Arnulfo Pub, às 19h30: "Escravidão moderna e direito do trabalhador: perspectivas nacionais e internacionais", com Márcia Leonora Orlandini;

20h: "Menu do dia: frango de panela sem antibióticos", com Bia Fonseca; 20h30: "Inovação e sustentabilidade: como as pessoas veem?", com Lucas Silva Barreto e 21h: Bate-papo com os palestrantes



Patos de Minas



Não há programação para terça e quarta.



Ituiutaba





Quarta-feira (24): Brejaria Breja e Burguer, às19h: “Em favor das práticas corporais”, com Letícia Rodrigues Teixeira e Silva; 19h30: “Lazer, Saúde e Atividade física”, com Giselle Helena Tavares e às 20h: Bate-papo com os palestrantes.



Cervejaria Ituiutaba, às 19h: “O paradoxo das toxinas ofídicas: “veneno” ou medicamento?”, com Júnia de Oliveira Costa e às 20h: “O samba com resistência cultural e Arlindo Cruz como um dos seus grandes representantes”, com Eduardo Fraga Tullio.