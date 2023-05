Comida e cultura: Festa de Israel celebra legados judaicos em BH

687

No domingo (28/5), o bairro Mangabeiras será palco da trigésima Festa de Israel, que celebra a cultura judaica e conta com 20 barracas da Federação Israelita de Minas Gerais (FISEMG). O evento disponibiliza ao público objetos tradicionais, livros e comidas típicas do território que comemora 75 anos de independência.





Quem estiver presente poderá provar o famoso falafel – pão árabe com bolinhos de grão de bico, pasta de gergelim e salada, enquanto assiste a uma programação artística recheada de costumes judaicos.

Entre as atrações estão: apresentações dos alunos da Escola

Theodor Herzl, a única judaica de Minas Gerais; show de danças do grupo Hakotzrim da A Hebraica de São Paulo; performance do mágico, ilusionista e humorista Ben Ludmer; músicas israelenses pelo Grupo Voilá; além de exibições de Krav Maga, sistema de defesa pessoal israelense. Para o público infantil, também há uma área reservada com brinquedos e oficinas.





Segundo o presidente da Federação Israelita de Minas Gerais (FISEMG), Beny Cohen, a comunidade judaica tem muito orgulho de levar aos mineiros as tradições e costumes do povo judeu. Para ele, ir à festa, não é apenas conhecer a história das famílias judias que escolheram Minas Gerais para viver, mas também o momento de celebrar a paz.





Data: 28/5/23

28/5/23 Local: Praça de Israel- Bairro Mangabeiras

Praça de Israel- Bairro Mangabeiras Horário: de 10H às 16H





