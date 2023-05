BH terá feira gastronômica com produtos orgânicos

687

De tropeiro até empanadas, gastronomia da feira alcança diferentes públicos (foto: Divulgação/ Chavela) Sympla. A Feira Garfo (Gastronomia regional, familiar e orgânica) já está na sua segunda edição, que vai acontecer neste domingo (28/5), a partir das 9h na Faculdade Arnaldo, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de BH. A entrada é gratuita, mas o ingresso deve ser retirado previamente no





Além disso, o evento é pet friendly, possui estacionamento gratuito, espaço kids, espaço pet e cobertura. A trilha sonora do dia conta com Graveola, Paiol de Tonha, Sonora Banda, DJ Nezt e Samba de Resistência.

Na Feira, será possível encontrar produtos oriundos de produtores pequenos e orgânicos, como as jabuticabas, vindas de Sabará de produtores locais, cafés de diferentes agricultores mineiros, queijos, doces e geleias de todo o estado. O Queijo mineiro Senzala, premiado, estará disponível para venda.





Os pratos também agradam a diferentes públicos e vão de tropeiro (R$ 25) até empanadas (R$ 18). Serão vendidos também espetinhos (R$ 15), quiches, das quais contam com opções vegetarianas, veganas e sem glúten, (R$ 12), pizzas (R$ 32) e costela bovina (R$ 38).





A Garfo também contará com quatro apresentações de cozinhas-show. O chef Américo Piacenza, fundador da Cozinha Piacenza e estudioso da cozinha francesa, vai preparar o prato massas de frutos do mato. A chef Carol Mesquita, especialista em doces e empreendedora do A Botânica Chocolates Poéticos, estará apresentando a Broa brulée com calda de goiabada cascão.





O chef Fagner Rodrigues é especialista em charcutaria e carnes e vai preparar uma Coxinha Fake. Atualmente, ele dá aulas de Gastronomia na Faculdade Arnaldo. O curador da feira, Renan, que é ex participante do programa Hell’s Kitchen, exibido na SBT, também vai apresentar um prato, o arroz pantaneiro.

Stands presentes na feira

Amor de Minas

Armazém do Campo

Braseiro Perfeito

Chavela

Deliciê

Évora

Gourmeria Culinária

Lambe Lambe

Lamparina

Loba

Minha Torra

Tomilho Fresco

Tonini Charcutaria Artesanal

Quintal Torres

Quitanda Natural

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira