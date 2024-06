Com o Dia dos Namorados se aproximando, cabe aos enamorados longas pesquisas para não gastar tanto na data tão especial. De acordo com levantamento realizado pelo site MercadoMineiro em parceria com o aplicativo comOferta, divulgada nesta segunda-feira (10/06), o preço médio do aluguel de espaços em motéis apresentaram variação de até 879%, enquanto a unidade de rosa pode variar o preço em 466% na Grande BH.

Apartamentos presidenciais na rede de motéis de Belo Horizonte e Região Metropolitana, durante a semana, custam de R$ 89,00 a R$ 872,00, com o aluguel de 2 horas, justamente a maior diferença, de até 879%. Já durante o final de semana, os preços variam de R$ 95,00 a R$ 760,00, cerca de 700% de diferença. Caso o cliente queira pagar uma hora extra durante a semana, o preço vai de R$ 18,00 a R$ 112,00, enquanto durante o final de semana o preço varia de R$ 18,00 a R$ 123,00.

Os apartamentos simples não estão fora dessa variação. Durante a semana, o valor cobrado vai de R$ 32,00 a R$ 184,00, variando cerca de 475%. Em comparação, os preços variam menos durante o final de semana. A suíte simples pode custar entre R$ 70,00 e R$ 279,00, com uma diferença de 298%. Já a hora extra varia de R$ 10,00 a R$ 34,00 durante a semana, e de R$10,00 a R$ 39,00 no final de semana.

Em comparação com junho de 2023, o preço do apartamento simples, de 2 horas durante a semana, variou em 2,14%, uma vez que o preço médio de R$ 86,36 passou para R$ 88,21. Já no final de semana, o preço variou em 2,82%, com o preço médio de R$ 96,63 passando a ser de R$ 98,32.

As pernoites também apresentam alta variação. Durante a semana, o preço na suíte simples varia de R$ 50,00 a R$ 218,00, com uma diferença de 336%, enquanto no final de semana o preço vai de R$ 70,00 a R$ 279,00, variando cerca de 298,57%.

Flores

Outros itens que apresentam grande variação nesta data são as flores. De acordo com a pesquisa, que consultou 55 estabelecimentos no total, incluindo floriculturas e motéis, a unidade da rosa tem a variação de 466% no preço, custando de R$12,00 até R$ 68,00 na Grande BH.

O buquês de rosa, com uma dúzia, também tem o preço bastante variado, podendo custar de R$ 119,00 a R$ 226,00, com uma diferença de 88%. Já o buquê de duas dúzias apresenta preços entre R$ 169,00 a R$ 399,00, com uma variação de 134%.

Os vasos de flores também podem ser uma boa opção de presente no Dia dos Namorados, pela característica de praticidade e maior durabilidade. O vaso de violeta, sem arranjo, pode custar de R$ 22,90 a R$ 59,90, variando em 161%, enquanto o vaso de crisântemo tem o preço variado em 122%, sendo ofertado de R$ 45,00 a R$ 99,90.