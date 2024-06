Dining in the Dark tem uma sessão especial de Dia dos Namorados no Salumeria Central

Já pensou em tornar o Dia dos Namorados ainda mais inesquecível ao escolher um lugar diferente, nada tradicional, para o jantar de comemoração? E que tal um viver uma experiência nada convencional ao se deliciar com pratos às cegas? Sim, em BH há casas com propostas inusitadas, que vão além de um menu exclusivo para celebrar o amor.

O Salumeria Central preparou o chamado "Dining in the Dark", no qual os clientes colocam uma venda nos olhos e, só assim, vão degustar os pratos, surpresas não só de sabores, mas sensoriais. A ideia é atiçar o paladar e olfato sem poder olhar o que está comendo.

Ao chegar, você entrará em uma sala escura, receberá uma venda nos olhos e depois será conduzido à sua mesa. A partir daí, será uma aventura com você tendo de lidar com as buscas pelos talheres e em colocar a comida na boca às cegas.

A casa fez um menu secreto de três pratos, que inclui entrada, prato principal e sobremesa, para os namorados. Só dá para saber que o menu vermelho é carne; o azul é peixe e o verde é vegetariano. E é criado todo um clima para aguçar suas papilas gustativas. Para viver isso, é preciso comprar seus ingressos na Fever e lembrar de indicar se tem alguma restrição alimentar no formulário do site. Esta ação é obrigatória.

Se quer viver uma experiência diferente, aí está. Os ingressos para o Dining in the Dark custam R$ 180.

E passar a noite no requinte de um bufê?

O Rosa Miranda Espaço Buffet vai receber os namorados com mesas postas decoradas com sousplats, guardanapos de tecido, taças altas, velas decorativas e muito requinte Reprodução/Rosa Miranda Espaço Buffet

Que tal escolher como roteiro um jantar à luz de velas no Rosa Miranda Espaço Buffet, com direito ao DJ Hugo Santiago, residente da casa, que, ao lado de Anna Karina, são os responsáveis pelas músicas românticas nacionais e internacionais que vão embalar os casais? E mesas requintadas, decoradas com sousplats, guardanapos de tecido, taças altas e velas decorativas? Nada mal, não é?

Para registrar a noite, não poderiam faltar imagens. O bufê montou um ambiente instagramável e vai enviar, gratuitamente, as fotos profissionais de todos até 15 dias depois do Dia dos Namorados. E terá ainda uma "Cabine de fotos" para os namorados fazerem seus cliques e poses.

No cardápio, de entrada, mesa de frios e antepastos variados, favo de mel no suporte, varal de Parma, delícias árabes, canapés variados e bruschettas. Terá ainda mini gourmets e salgados variados, como trufa de camarão com catupiri.

Para o jantar, servido em ponto fixo por garçonetes, arroz branco e arroz com alho e brócolis; risoto; filé-mignon ao molho madeira com champignon; lombo recheado com alho-poró e bacon; conchiglione e salada tropical com folhas e frutas tropicais.

Na hora da sobremesa, em uma mesa terá tortas (nozes com trufa meio amargo e ninho com morango) e bombons variados: de morango, de nozes, de prestígio, de limão siciliano, de damasco, de trufa meio amargo entre outros sabores.

O custo do menu, por casal, vai sair por R$ 500.



Sair do automático na A Cozinha de Sofia

A Cozinha de Sofia , da chef Sofia Marinho, se juntou a Plop Champagne e propõe uma vivência diferenciada no Dia dos Namorados com um jantar de 5 tempos Gabriel Maciel/Divulgação

A Cozinha de Sofia é um espaço para aulas e eventos gastronômicos e funciona de portas fechadas. Mas, em certas celebrações especiais, todos são convidados. E a chef Sofia Marinho propõe um dia Dia dos Namorados para sair do automático, da mesmice, do mais do mesmo, do tradicional. Ela recomenda desacelerar e se entregar aos sentidos, ao momento e ao seu parceiro neste dia especial.

Para isso, A Cozinha de Sofia se juntou a Plop Champagne e montou uma experiência diferenciada, um jantar de cinco tempos, todos harmonizados para que tenha uma noite única.





Em um ambiente intimista e elegante, a chef Sofia vai ar as boas-vindas aos casais com um duo de ostra com sorbet de cajá e pepido (tem opção disponível para quem não come ostras) harmonizado com o champanhe Veuve Clicquot Brut. E, de entrada, a criação é um crudo de atum com stracciatela, óleo de basílico e menta, com um Eguendo Reserva Branco.

Para o jantar, na opção de massa, a chef preparou sorrentino de cordeiro com manteiga de avelã em seu próprio molho, e a harmonização será com o Luccareli Primitivo de Puglia. Mas, se prefere carne, o menu oferece denver steak com dry rub e aligot, com um Luigi Bosca Malbec.

Na aguardada sobremesa, a chef Sofia Marinho criou o choux cream de chocolate e maracujá com pimenta, que será acompanhado de um Porto Tawny Reserva.

O preço do meu por casal é R$ 960, já harmonizado e inclui todas as bebidas e água.



Menu de 6 tempos no A Chef Art of Catering & Home

Por acaso pensou em viver este Dia dos Namorados no A Chef - Art of Catering & Home? Ela é uma empresa especializada em catering de luxo e personalizado para Belo Horizonte e região, com espaço para workshops, oficinas e eventos especiais, mas fundada em um ambiente que é um convite ao aconchego diante da hospitalidade e da gastronomia de puro afeto.

O espaço também teve o cuidado de preparar um menu especial para o dia mais romântico do ano. Os namorados vão encontrar mesa posta temática, um ambiente agradável e músicas perfeitas para serem curtidas a dois.

O menu degustação é de seis tempos e custa R$ 230 por pessoa (condições especiais para mesas de 4 e 6 pessoas). As reservas são limitadas.

Cozinha autoral e criativa da Casa Aurélia



Outra escolha diferente em BH é a Casa Aurélia, casa de cozinha autoral e jornadas gastronômicas, com um espaço para pequenos eventos e, reuniões corporativas e encontros incríveis. Neste dia 12/06, o ambiente aguarda os namorados. No cardápio preparado pelo chef Zito Cavalcante, os casais têm opções criativas.

De entrada, podem escolher entre spanakopitas de Maria Gondó, cebola no vinho e requeijão de corte ou ceviche de coco verde com macadâmia defumada ou sopa de tomates assados ovos de codorna e pão de baru ou ainda caldo de feijão vermelho com camarão e pangritata de bacon.

Veja o chef Zito Cavalcante preparando o spanakopitas de Maria Gondó para já ficar com água na boca...

O prato principal pode ter carne ou peixe. Tem a maminha Angus serenada na brasa com pirão de leite e queijo, vinagrete de feijão manteiga e agrião murcho na brasa finalizado na manteiga. Ou o filé de linguado frito, arroz de naveganta (arroz bomba frito com limão siciliano e caldo de peixe) e chips de banana frita.

Na hora da sobremesa, as opções são sorvete de doce de leite com redução de balsâmico e casca de laranja ou pastel de café com curau.



A casa não se esqueceu de quem não come carne. Para os vegetarianos, como prato principal tem arroz alla norma e arroz com berinjelas fritas, queijo do Serro, tomates assados e ervas.



O preço para o casal é R$ 350 (dois jantares + 2 taças de vinho).

Serviço

Dining in the Dark: Jantar às Cegas no Salumeria Central

Endereço: Rua Sapucaí, 527, Floresta

Ingressos: Site Fever

Instagram: https://www.instagram.com/salumeria.central/



Rosa Miranda Espaço Buffet

Endereço: Avenida Heráclito Mourão de Miranda, 2.480, Castelo

Contato: (31) 3166-5035, (31) 3471-5035 e (31) 99214-0009

Ingressos: Sympla

Instagram: https://www.instagram.com/rosamirandabuffet/?ref=app&hl=en



A Cozinha de Sofia

Endereço: Rua do Ouro, 1.725, Serra



Informações e reserva: (31) 99880-8009

Instagram: https://www.instagram.com/acozinhadesofia/



A Chef - Art of Catering & Home

Endereço: Rua Pedra Bonita, 45, Prado

Reserva: (31) 97111-2332 ou neste link

Instagram: https://www.instagram.com/achefcatering/





Casa Aurélia

Endereço: Rua Botucatu, 489, Renascença

Informações e reservas: (31) 99232-1976

Intagram: https://www.instagram.com/acasaaurelia/?next=%2Fp%2FBlsAoHKjRUE%2F&hl=zh-cn