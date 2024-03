Tomar um café da manhã fora de casa em Belo Horizonte pode custar caro, dependendo da padaria escolhida. O preço do queridinho mineiro, o pão de queijo, subiu quase 22% e o consumidor ainda precisa ficar atento às variações de preço que chegam a 130% entre estabelecimentos. É o que aponta o levantamento mais recente do Mercado Mineiro, divulgado nesta segunda-feira (18/3).

A pesquisa foi realizada em 29 padarias, entre 14 e 15 de março, e foram consultados os preços de pães, frios, leites e derivados. “As diferenças sempre existiram entre as padarias, principalmente em função da localização, agora, o que assusta são os aumentos nos últimos 12 meses, ou seja, em um ano, o pão de queijo subiu 21,84%”, destaca o economista e coordenador do Mercado Mineiro e aplicativo ComOferta, Feliciano Abreu.

O lanche na padaria ficou mais caro na comparação com o último ano e subiu acima da inflação. O tradicional pão com manteiga subiu de R$2,25 para R$2,62, aumento de 16,44%. Também está difícil manter o ‘pão nosso de cada dia’ na mesa de casa. O maior aumento, depois do pão de queijo, está no valor do pão doce, que passou de R$21,75 para R$25,37, diferença de 16,62%.

O quilo do pão francês, outro item que não pode faltar no café da manhã das famílias, teve aumento de 10,63%, saindo de R$19,10 para R$21,13. O preço do leite também pesa no bolso do consumidor. O leite tipo c de saquinho que era R$5.69 subiu para R$6.35, um aumento de 11,53%.

Variação dos preços é de até 207%

A pesquisa do Mercado Mineiro também levantou as diferenças na variação dos preços encontrados em diferentes padarias. A variação de preço do quilo do pão sovado é ainda mais alta que o tradicional pãozinho francês. Atualmente, ele pode custar entre R$ 16,90 e R$ 52,05, uma variação de 207%. O pão doce pode custar entre R$17, 90 até R$52,05, uma variação de 190%.

As diferenças também são significativas para o quilo do pão de sal. Com uma variação de 73,96% pode custar de R$ 16,90 até R$ 29,40. Para acompanhar, a manteiga Itambé de 500g custa de R$ 29,90 até R$ 38,99, uma variação de 30%. “Portanto, é necessário o consumidor abrir o olho até mesmo na hora de ir à padaria. Lembrando que os supermercados também entram nesse mercado com força e vale a pena considerar, principalmente se for fazer uma compra maior”, afirma o economista do Mercado Mineiro.

A parada para um cafezinho na padaria também está mais cara. O cafezinho varia de R$ 1 até R$ 2, com uma diferença de 100%. O pingado - mistura que leva mais café do que leite, pode ser encontrado entre R$ 1,50 e R$ 2,50, diferença de 66%. Agora, se o consumidor quiser caprichar, o café pode custar até R$ 3,90, uma variação de 160%. Com uma variação de 130%, o pão de queijo custa entre R$ 3 e R$ 6,90

Os frios também tiveram aumento. O quilo do presunto apontou uma alta variação de 6%, com preços entre R$ 29,90 e R$ 49,90. Já o quilo da muçarela pode ser encontrado de R$ 42,90 até R$ 69,90, uma diferença de 63%.