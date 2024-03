O grupo espanhol de supermercados Dia anunciou nesta quinta-feira (14) que decidiu fechar a maior parte de suas lojas em funcionamento no Brasil, incluindo Minas Gerais, e concentrar a operação no estado de São Paulo.





De um total de 587 lojas em funcionamento, 343 serão fechadas. Três armazéns também serão encerrados. As 244 unidades que continuarão funcionando estão no estado de São Paulo.





Minas Gerais concentra 41 desses estabelecimentos, que também vão encerrar as atividades. A primeira loja do grupo espanhol no estado foi inaugurada em 2013, em Belo Horizonte.

Segundo o Grupo Dia no Brasil, o plano de ajuste foi necessário para buscar estabilidade da estrutura da companhia após persistentes resultados negativos.





Passado o encerramento das lojas, o grupo diz que iniciará a "análise de alternativas estratégicas para os negócios do Dia Brasil".





Segundo a empesa, o negócio tem maior rentabilidade nas unidades paulistas e a "concentração de lojas permite capitalizar a rede logística e a redução de custos."





"Essas medidas possibilitarão destinar os recursos para mercados mais rentáveis e com maior potencial de crescimento para o grupo na Espanha e na Argentina, onde atualmente a companhia conseguiu uma posição relevante com uma estratégia focada na distribuição alimentar de proximidade", diz o Dia, em nota.





O fechamento das 343 lojas é a medida mais imediata aprovada pelo conselho de administração da rede para a reestruturação no Brasil, segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários espanhola e assinado pelo diretor financeiro da Distribuidora Internacional de Alimentación SA, Guillaume Marie Didier Gras.





O Dia abriu sua primeira unidade no Brasil em 2001. Em agosto do passado, a rede vendeu quase 500 supermercados em Portugal. À época, a rede disse que concentraria esforços nos seus principais mercados e reduziria seu endividamento.

No ano passado, a rede de supermercados foi multada em R$ 647 mil pelo Procon-MG por práticas irregulares em três unidades de Belo Horizonte.

(Com Folhapress)