Os preços dos ovos de páscoa assustam cada vez mais os consumidores, mas dessa vez foi uma oferta de pagamento que virou assunto entre os internautas. A propagando, que anuncia a possibilidade de pagar o doce usando o FGTS, deixou as redes sociais boquiabertas.



acho tão chique quem tem direito a FGTS pic.twitter.com/4hemiXZhvG — baianeiro (@VICTOR_mkt) March 13, 2024





Isso porque o FGTS, sigla para Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, é um direito do trabalhador da no regime CLT (Consolidação da Lwei do Trabalho). O valor é depositado pela empresa e pode ser utilizado em casos previstos por lei, como na compra e financiamento da casa própria, aposentadoria e demissão sem justa causa.

Também é regulamentado o saque-aniversário em que, uma vez por ano, o trabalhador pode gastar uma parcela do valor como bem preferir. O FGTS também é usado por alguns bancos para fazer empréstimos, sob juros.

Uma das instituições que oferecem a modalidade é a Ame, fintech da Americanas. O banco digital permite a antecipação de até cinco saques-aniversário de uma só vez, em uma modalidade de empréstimo, com juros que variam caso a caso. É justamente essa possibilidade que permite que as compras na Americanas, incluindo os ovos de Páscoa, sejam financiadas pelo FGTS.

O uso do benefício para compra de ovos de chocolate deixou diversos internautas chocados. “Eu fico imaginando se eu tivesse que explicar isso para um gringo: ‘o FGTS é um fundo que pode ser usado em situações específicas, como dar entrada em um imóvel ou em ovo de Páscoa’”, escreveu um perfil.

“Antes se dava entrada no apartamento com FGTS , agora se compra ovo de páscoa. Que p****a de país é esse ?”, questionou outro. As críticas são direcionadas à política neoliberal adotada pelo país nos últimos anos e ao governo, que liberou que o benefícios fosse utilizado para empréstimos nos bancos, possibilitando situações como essa.

Muitos perfis também citam a desvalorização econômica da moeda brasileira e comparam com o desempenho de moedas digitais, como o Bitcoin. “A moeda do Brasil, o real, está tão defasada e inflacionada que para comprar ovos de Páscoa você precisa sacar o FGTS ou fazer um consórcio. É por essas que eu continuo comprando Bitcoin todo dia”, comparou um internauta.

A Americanas defende que o método de pagamento é utilizado por vários outros setores da economia, incluindo o varejo. E que a utilização do serviço financeiro é apenas mais uma opção de pagamento para o consumidor.