Ele é o ícone da Páscoa. Não tem nem o que discutir. É por ele que as pessoas procuram para viver deliciosos momentos na data. Mas nem tudo precisa se resumir a chocolate. Confeitarias transformam os mais diversos doces em ovos para comer de colher ou em mordidas. Pão de mel, bolo no pote, cookie, pudim, biscoito amanteigado e creme brulée estão na lista.



Nessa Páscoa, a Bendí conseguiu o que sempre quis: levar a sensação de comer os biscoitos amanteigados para todos os ovos de colher. “Testamos muito e a cada ano aprimoramos para chegar cada vez mais próximo do que entregamos nos pacotinhos”, aponta Juliele Santos, ao lado da sócia, Luisa Theodoro, que complementa: “Tentamos fazer uma leitura bem fidedigna dos nossos produtos.”



Dito isso, não espere nada menos do que sentir os sabores dos biscoitos numa potência máxima. Tão máxima que as sócias tinham dúvida se o ovo do biscoito de queijo com goiabada agradaria. E não é que pegou? Vendeu bem na última Páscoa e, nesse ano, já tinha gente perguntando por ele muito antes do lançamento do cardápio. Talvez por ser bem diferente do que estamos acostumados a ver na data.

Caramelo, chocolate e flor de sal: os sabores do biscoito da Bendí são transportados para dentro da casca Victor Schwaner/Divulgação



“Querendo ou não, é chocolate que as pessoas buscam na Páscoa, mas essa mistura ficou muito interessante. São várias texturas e sabores, então é bem surpreendente”, comenta Juliele.



A casca de chocolate branco com goiabada (derretida e em pedaços) e o biscoito de queijo com goiabada entregam crocância, enquanto a mousse de queijo e a goiabada derretida chegam com um banho de cremosidade. Ainda dá para sentir o contraste entre o salgadinho do queijo e o doce da goiabada.

Mal entrou no cardápio, o biscoito de limão com chocolate branco virou sucesso e já ganhou uma versão de Páscoa. A casca de chocolate branco recebe camadas do biscoito triturado e mousse de limão.



O de caramelo com chocolate e flor de sal, que nunca perde seu posto de mais vendido, também tem um ovo para chamar de seu. Por dentro da casca de chocolate meio amargo, biscoito amanteigado, ganache de caramelo com chocolate gold e um toque de flor sal. Os biscoitos originais são usados na decoração. Também tem o de palha italiana feita com biscoito amanteigado de canela.



Dá para fazer encomendas até o dia 26 e a retirada deve ser no Bairro São Pedro, onde já está em funcionamento a cozinha de produção da Bendí. Em breve, o espaço será inaugurado como loja e café.

Bolo no pote



Se é bolo no pote que as pessoas mais compram, é bolo no pote que vão ter na Páscoa. Cinthia Camargos, da Raro Doce, buscou inspiração nos produtos mais vendidos durante o ano para desenvolver os ovos. “Quis propor uma forma diferente de o cliente consumir o que mais gosta”, destaca a advogada, que começou fazendo doces aos 14 anos, para ajudar a mãe no bufê Izabel Camargos.



O brownie no pote Dois Amores é o número 1 em vendas. Então, Cinthia começou por ele. Para surpreender, faz uma casca de massa de brownie com chocolate meio amargo e preenche com brigadeiro tradicional e brigadeiro branco. É para comer de colher. Outro brownie que se destaca no cardápio, e ganhou versão de Páscoa, é o de chocolate com caramelo. A casca de chocolate meio amargo tem recheio de caramelo artesanal com toque de sal e pedaços de brownie.

Venda por delivery



Nem pensar em deixar o bolo Red Velvet de fora, afinal, ele é o segundo mais vendido no pote. Por dentro da casca de chocolate branco, empilham-se brigadeiro de cream cheese, geleia de morango e pedaços do bolo de massa vermelha. O clássico bolo de cenoura também sai do pote e vai para o ovo de Páscoa, que combina casca de chocolate meio amargo, brigadeiro tradicional e massa de cenoura.



Como têm boa saída, os brigadeiros também entram na “brincadeira”. O tradicional vira recheio de uma casca de chocolate ao leite, finalizada com granulado. Difícil não agradar. Já o de pistache, ingrediente que continua a causar frisson, aparece em dois ovos: um de casca de chocolate meio amargo, envolvida por pedaços de pistache torrado, e outro de casca de chocolate branco saborizada com pasta de pistache e ganache de frutas vermelhas.

O clássico bolo de cenoura também sai do pote e vai para o ovo de Páscoa da Raro Doce Jéssica Andrade/Divulgação



Pela primeira vez, a confeitaria vai vender alguns ovos de Páscoa por aplicativo de entregas. “Tinha dúvida se venderia, mas vende. O delivery traz comodidade para o cliente, ele vai receber o produto pronto e na hora, com o diferencial de ser artesanal, feito um a um, com cuidado. Normalmente, você precisa encomendar, é difícil encontrar de pronta-entrega.” Com pontos no Barreiro e no Sion, atende a cidade de forma mais abrangente.



Mas, atenção: só os ovos de casca recheada estão disponíveis no delivery (os de colher não). Ou seja, dos que listamos, você vai encontrar os de caramelo com brownie, brigadeiro e chocolate com pistache. “Esse é um mercado mais novo para a confeitaria, mas dá super certo. Muito melhor do que loja física”, aponta Cinthia, que desistiu de ter porta aberta para a rua. Existe a possibilidade de fazer encomendas até o dia 25 e retirar no ateliê, com endereço no Barreiro.

Pão de mel



A Melamô é dedicada ao pão de mel, inclusive na Páscoa. Paola Martins apresenta pela primeira vez os doces que aprendeu a fazer com a avó em formato de ovo. “Mesmo fazendo só pão de mel, queria algo diferente. Vou inventando, mas tudo dentro da nossa essência”, conta a confeiteira, que abriu a empresa há três anos, com o marido Eduardo Estanislau, para pagar uma dívida que fizeram em nome dela. Nunca tinha feito doce na vida.



Você olha para o Ovo Colmeia e automaticamente pensa no pão de mel, já que ele tem textura de uma casinha de abelha. Por dentro da casca de chocolate meio amargo, lá está a massa do doce, combinada com quatro opções de recheios. Dá para escolher entre brigadeiro de pistache, doce de leite puro, brigadeiro de chocolate e Ninho com Nutella.

Com textura de casa de abelha, o ovo Colmeia da Melamô tem no recheio os pães de mel mais vendidos, que são pistache, doce de leite, chocolate e Ninho com Nutella Letícia Duval/Divulgação



Já a linha de ovos de colher tem casca de chocolate meio amargo e massa de pão de mel intercalada com o recheio à escolha. Três sabores se repetem, os que mais saem ao longo do ano e acabam sendo as apostas para a Páscoa. São eles doce de leite puro, brigadeiro de Ninho com Nutella e brigadeiro de chocolate 50%.



Nos dois casos, a ideia é que o pão de mel seja o protagonista a cada mordida ou colherada. “Queremos que as pessoas sintam o carinho que colocamos ali, que tudo é artesanal, feito um a um, não somos uma indústria. Falo que o nosso pão de mel é especial e todo mundo precisa experimentar.”



A confeitaria começou a venda de Páscoa ainda em fevereiro e já saciou a vontade de muitos “apressadinhos” que já querem comer os ovos. Os pedidos podem ser feitos até o dia 27 (ou enquanto durar o estoque, Paola alerta), com retirada no Bairro Floramar.

Volta ao mundo



A Páscoa da Lunie Doces propõe uma volta ao mundo através de doces icônicos de cinco países, que viraram recheio dos ovos. “Começamos pelo brigadeiro, que nasceu no Brasil. Depois escolhemos o brownie para representar os Estados Unidos, França com creme brulée, Marrocos com tâmaras e Itália com tiramisu”, conta Luciene Silva, que abriu a confeitaria em 2018, em Sabará, e desde dezembro do ano passado tem loja em BH.

A Lunie Doces reinventa o creme brulée, unindo brigadeiro de baunilha e geleia de frutas vermelhas, mas preserva a crosta crocante de açúcar maçaricado Luiza Ferraz/Divulgação



Ao chegar à França, você vai encontrar um creme brulée reinventado. Por dentro da casca de chocolate branco, tem brigadeiro de baunilha e geleia de frutas vermelhas. Mas um detalhe foi preservado, o que faz toda a diferença para a experiência: o açúcar maçaricado por cima, que cria uma cobertura super crocante. Tem que usar a colher, que vem com o produto, para dar aquela batidinha e quebrar a crosta para acessar o recheio cremoso.



O ovo de tiramisu te transporta diretamente para a Itália. A casca de chocolate blend (ao leite e meio amargo) recebe camadas de creme (à base de cream cheese), biscoito champanhe embebido em café e chocolate em pó. A viagem ao Marrocos é guiada pelo ovo de casca de chocolate blend com ganache de chocolate com mix de castanhas tostadas e tâmaras.



Brigadeiro e brownie são mais comuns, mas nem por isso deixam de ser deliciosos. O ovo de brigadeiro tem casca de chocolate blend e recheio de brigadeiro, enquanto o de brownie tem casca chocolate blend, brigadeiro, pedaços de brownie e morango na decoração.

Cookie



A American Cookies chega com uma novidade de abalar os corações dos apaixonados pelo doce de origem norte-americana: um ovo inteiramente de cookie. Mesma massa e mesmo recheio, mas formato e tamanho diferentes.

Com ovo três vezes maior que o cookie tradicional, a American Cookies teve o desafio de manter as mesmas características: crocância por fora e maciez por dentro Giovana Uchoa e Samir Félix/Divulgação



“O nosso cookie pesa, em média, 100g. Já o ovo tem 350g, então é três vezes maior. O maior desafio foi fazer com que ele tivesse as mesmas características, crocância por fora e maciez por dentro”, aponta a cofundadora da rede, Francielle Faria, que acrescenta o desafio de fazer um produto artesanal chegar a 10 estados brasileiros, saindo de Brasília, com a mesma qualidade. Os ovos viajam congelados e são assados nas lojas. Em Minas, há unidades em BH, Nova Lima, Uberlândia e Ipatinga.



A marca selecionou os sabores best-sellers nas vitrines para criar os ovos de Páscoa. Um deles tem massa de cookie red velvet com pedaços de chocolate ao leite, recheio de Nutella e brigadeiro de leite. O outro tem massa amanteigada de baunilha com pedaços de chocolate branco e farofa de pistache e recheio de brigadeiro de pistache. O cliente tem a opção de consumir nas lojas ou pedir por delivery.



Ele voltou!



Sensação no ano passado, o ovo pudim está de volta. Já não é mais novidade, mas continua a surpreender. “Como só trabalho com pudim, comecei a receber muitos pedidos, então tive que aderir a essa moda. Fiz alguns testes, deu certo e na Páscoa passada foi um sucesso”, relembra Flávia Araújo, da Carmem’s Pudim, que se prepara para ganhar os mais diversos paladares com novos sabores.

Apostando que o sucesso do ovo pudim vai continuar, a Carmem's Pudim lança mais três sabores: chocolate, pistache e Ninho com Nutella Flávia Araújo/Divulgação



O ovo pudim gera muita curiosidade. As pessoas ficam na dúvida se é pudim de verdade, querem saber como ele é feito. Flávia deixa claro que praticamente não muda nada da receita. “Existe uma forma de alumínio em formato de ovo, uso o mesmo creme do pudim e asso normalmente em banho-maria, não é de geladeira. O que altera é o tempo – como é menor a quantidade, o tempo é menor. E a única diferença é que não vai calda na forma”, detalha.



Espera-se o tempo de resfriamento para pular para a etapa que exige muita atenção. Primeiro, encaixar o pudim assado dentro da casca de chocolate. Depois, colocar por cima, de enfeite, um mini pudim (esse no formato tradicional). “Esse é um processo bem delicado, então tem que ser feito com bastante cuidado.” A calda de caramelo vai à parte para a pessoa jogar por cima na hora de comer.



Do tradicional, Flávia se animou a lançar o ovo pudim com outros sabores que já tem no cardápio. Optou pelos três mais vendidos, depois do clássico, que agradam gregos e troianos. Todos seguem o mesmo processo e o cliente pode escolher entre casca de chocolate branco ou meio amargo. Os ovos são entregues com uma colher, mas nada impede de usar pedaços da casca para comer o recheio e sentir as diferentes texturas.



Um deles tem recheio de pudim de chocolate e cobertura de brigadeiros de chocolate com granulado. O outro une pudim de pistache, brigadeiro de pistache e pedaços de pistache. Já o terceiro combina pudim de Ninho, uma camada de Nutella e brigadeiros de Ninho.



Antes mesmo de lançar o cardápio, Flávia começou a receber contatos de pessoas perguntando pelo ovo pudim. O sucesso, ela acredita, se deve ao fato de proporcionar uma experiência diferente na Páscoa. “Tem gente falando que o ovo é mais gostoso do que o próprio pudim. Fico muito feliz de proporcionar uma nova experiência, fugindo dos ovos tradicionais e usando o meu pudim”, comenta.



Os pedidos podem ser feitos até o dia 27 e as entregas serão agendadas para o dia 30. Há opção de retirada no ateliê, no Bairro Xangri-lá. Lembre-se de manter o ovo pudim na geladeira até o consumo.





Palha italiana com biscoito amanteigado de canela (Bendí)

A palha italiana com biscoito amanteigado de canela é um dos sabores dos ovos de Páscoa da Bendí Victor Schwaner/Divulgação



Ingredientes

1 lata de leite condensado (395g); 1 creme de leite de caixinha (200g); 1 colher de sopa de manteiga sem sal; 4 colheres de sopa de cacau em pó; 1 pacote de biscoito de canela; açúcar refinado a gosto



Modo de fazer

Em uma panela, misture o leite condensado, o creme de leite, o cacau em pó e a manteiga. Na sequência, leve ao fogo baixo e mexa o tempo todo. Quando o brigadeiro estiver soltando do fundo da panela, desligue o fogo e reserve. Logo em seguida, pique todos os biscoitos como preferir. Deixe alguns pedaços maiores e transforme outros em praticamente uma farofa. Com o brigadeiro ainda quente, misture os biscoitos picados. Vá acrescentando aos poucos, assim, é possível misturar bem a massa e os biscoitos. Coloque a mistura em um refratário untado ou com plástico filme e deixe descansar na geladeira por pelo menos 6h. Corte as palhas no tamanho desejado. Caso queira, polvilhe açúcar.

