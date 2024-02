Se você achava que já tinha experimentado todas as formas imagináveis de chocolate, pense novamente. Neste ano, a Páscoa da Geoffroy Doceria, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, traz uma surpresa que vai deixar os amantes de doces de queixo caído: o ovo com massa de cookie. Trazendo o equilíbrio perfeito entre crocância, nostalgia e sabor, essa versão chega com tudo no universo da confeitaria.

A gastrônoma Heliana Geoffroy se especializou em cookies e trabalha com os biscoitos há mais de um ano. Com o sucesso nas vendas, ela decidiu trocar o tradicional formato redondo do biscoito pelo ovo de Páscoa de 350g. Mas, segundo ela, a regra é a mesma para as duas receitas: massa crocante por fora, úmida por dentro e muito recheio de pasta de avelã com chocolate.

O ovo de cookie pode ser trufado ou para comer de colher Geoffroy Doceria/Divulgação

O Ovo Cookie com Nutella (R$ 85) é parte do que Heliana chama de confeitaria afetiva. Ela, que trabalha na cozinha da avó, está adaptando as receitas do livro pessoal da matriarca com um toque gourmet. Nesta Páscoa, irá preparar a novidade em duas versões: com massa trufada e para comer de colher.

“Quero mostrar que o meu produto vai muito além de leite condensado e cacau. Tem uma história ali, o meu carinho e afeto. Não apenas um ovo de Páscoa de chocolate. Não, é o ovo de Páscoa que a Heliana aprendeu com a avó dela”, explica a gastrônoma.

Por enquanto, apenas a massa tradicional com recheio de Nutella está disponível. Mas Heliana garante que está se aprofundando ainda mais no universo dos cookies e, para as próximas datas comemorativas, já trará novas combinações direto do forno da avó.

Palha italiana

Foi experimentando que Heliana descobriu outro sabor inusitado: o ovo de Páscoa de palha italiana de limão com geleia de morango (R$ 75). A doceira, que não é fã de geleia, se arriscou a produzir uma palha italiana com a iguaria e deu muito certo: o doce à base de biscoito caiu no gosto do público. “Já tinha finalizado o cardápio de Páscoa, mas percebi o sucesso nas vendas e decidi criar a receita."

O Ovo de Palha Italiana é para comer de colher e será feito em dois tamanhos: 320g e 480g. A casca mistura chocolate branco com raspas de limão e biscoito, enquanto o recheio combina geleia de morango e palha italiana sabor limão. Para finalizar, raspas de biscoito são polvilhadas por cima.

O ovo de palha italiana é outra novidade da Geoffroy Doceria Geoffroy Doceria/Divulgação

Outras tendências

Além do Ovo Cookie, Heliana percebe mais três tendências para a Páscoa. A primeira delas é o minimalismo: as docerias estão investindo em tons mais claros, poucos itens e montagem simples. Recheios e até embalagens entram na onda do “menos é mais”. Nos sabores, Nutella e pistache disparam entre os queridinhos do público.

Heliana Geoffroy deixou o curso de administração para cursar gastronomia Geoffroy Doceria/Divulgação



Para quem não abre mão de uma Páscoa vibrante, o neon e o glitter alimentício também chegam com tudo, assim como as decorações botânicas com flores comestíveis. “As flores comestíveis vão estar presentes desde a decoração até na casca dos ovos de Páscoa”, conta Heliana.

Serviço

Geoffroy Doceria

@geoffroydoceria

(31) 99563-8892