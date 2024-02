Festival Essência do Vinho será realizado no Palácio da Bolsa, na cidade do Porto

De Minas para Portugal. Produtos da nossa "terrinha" desembarcam na cidade do Porto, nesta quinta-feira (22). A plataforma Fartura - Gastronomia do Brasil participa, até domingo (25), da programação da 20ª edição do Essência do Vinho, o maior festival de vinhos e gastronomia do país lusitano. Além das aulas com produtores de queijos, vinhos e azeites, estão previstos jantares com os chefs mineiros Bruna Martins, dos restaurantes Birosca e Florestal, e Ronie Peterson, do Senac Minas.

Desde 2017, o Fartura – Gastronomia do Brasil ultrapassou fronteiras e passou a estar presente, não só em todo o território nacional, mas também na Europa. Dessa vez, junta-se ao Essência do Vinho, que será realizado na atmosfera luxuosa do Palácio da Bolsa, entre o Salão Árabe e a Sala de Baile da Feitoria Inglesa, no Porto, lugar de uma das mais antigas competições portuguesas em torno do vinho. Em quatro dias, haverá uma programação intensa dedicada ao mundo do vinho e da gastronomia, com atividades como TOP 10 Vinhos Portugueses, Provas Comentadas e Harmonizadas e Conversas com Sommeliers.

“Como sempre, nossa grande missão é dar palco para quem constrói a história da gastronomia brasileira e mineira. Então, poder levar o que nos há de mais valioso para fora do país é um jeito especial de começar 2024. Apresentar nossos queijos, azeites e vinhos, por meio do Senac em Minas, para mais e mais gente. E ter o Ronie Peterson e a Bruna Martins, essa jovem chef mineira, preparando um prato com pamonha, porco e quiabo só valoriza nossas raízes, mostrando o quanto nossa gastronomia cabe em qualquer lugar do mundo”, comenta a curadora do Fartura, Carolina Daher.

Programação

Na quinta-feira (22), o palestrante do Senac Minas Flávio Gomes apresenta os vinhos de Minas Gerais. Participam os produtores Maria Maria, Luiz Porto Vinhos Finos, Casa Geraldo Vinhos Finos, Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig), Estrada Real, Sacramento’s Vinifer e a produtora Sidenea Fátima da Silva com o fermentado de jabuticaba.



Mais tarde, um jantar a seis mãos no Museu Nacional Soares dos Reis promove a troca de conhecimento entre os chefs mineiros Bruna Martins e Ronie Peterson e o português Arnaldo Azevedo, do restaurante Vila Foz, que ostenta uma estrela Michelin. No menu, pratos típicos da gastronomia mineira, como pamonha com requeijão e orelha de porco e figo com doce de leite e pequi. Entre as receitas portuguesas, bacalhau de cura tradicional, cremoso de feijão e couve portuguesa. Para acompanhar, vinhos brasileiros da Casa Geraldo.

O público conhecerá os sabores dos azeites da Mantiqueira na sexta-feira (23), em aula do especialista do Senac Minas Maicon Rodrigues. Os produtores serão Vertentes, Fazenda Irarema, Verolí, Trevisan e Epamig.

Já no sábado (24), será a vez dos queijos de Minas Gerais. São eles Ribeiro Fiorentini (Governador Valadares), Queijo do Ivair (Serra da Canastra), Queijo Frei Rosário (Serra da Piedade) - curado em ambiente de caverna, Queijo Dona Iaiá (Serro) e Queijo da Fazenda Bela Vista (Alagoa).

A partir de domingo (25), a comitiva Fartura e Senac Minas segue para visitas à vinícola Quinta da Lixa e à Escola Técnica Esposende. Na ocasião, membros de ambas instituições irão trocar conhecimentos e experiências.



Serviço

20ª Edição do Festival Essência Vinho

De 22 a 25 de fevereiro

Palácio da Bolsa – Porto – Portugal

Mais informações: www.essenciadovinho.com