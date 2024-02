Seja pela economia ou pelo prazer de criar algo novo, a tendência do "faça você mesmo" (do it yourself em inglês) vem ganhando destaque nas redes sociais ao redor do mundo. Para a Páscoa, é possível entrar na onda e criar os próprios doces para presentear quem ama, com um toque de criatividade e uma pitada de individualidade. Para a professora de gastronomia Marina Paixão, qualquer um, até mesmo quem não tem familiaridade com a cozinha, pode produzir um ovo de Páscoa. Um não, na verdade, vários!



Gastrônoma há cerca de 10 anos, Marina virou a “tia boleira” da família e nutre o hábito de fazer doces para a criançada. Para ela, ensinar a cozinhar é “ver as pessoas entendendo a transformação que elas conseguem fazer com o alimento e trabalhar com o que tem em casa.”

Em entrevista ao Estado de Minas, a chef compartilha uma receita descomplicada e segredos para fazer um ovo de Páscoa de colher que é de dar água na boca.

Dicas da chef

O primeiro passo é investir nas formas para produzir a casca de chocolate. O tamanho indicado é de 250g. Marina utiliza um conjunto que tem três partes: a forma, uma peça de silicone e uma base.

Na hora de comprar o chocolate, dê preferência ao fracionado, que já vem "temperado". Por isso, ajuda a economizar tempo e muita técnica na hora da produção, e é tão gostoso quanto os chamados nobres e puros.

Não há necessidade de derreter a barra de chocolate no fogo. Basta utilizar o micro-ondas na potência 50W e adicionar 250g de cada vez em um recipiente, aquecendo de 30 em 30 segundos. Tenha atenção para não queimar. É preciso misturar durante os intervalos e aguardar que a porção seja derretida por completo.

Caso não tenha balança para pesar o chocolate, calcule a proporção de acordo com o peso da barra. Normalmente, cada tablete tem 100g.

A massa do recheio precisa descansar por seis horas para que os açúcares, amidos e gorduras se assentem na receita. A película de plástico filme serve para evitar a cristalização desses açúcares, que formam uma casquinha por cima.

Por fim, não se esqueça da embalagem, que vai complementar o visual do seu ovo de Páscoa. Para que ele fique visível e com uma boa apresentação, a dica é comprar a caixa com um tamanho menor que o peso do ovo, e claro, abusar da criatividade.

Anote a receita

Ovo de colher de Ninho, por Marina Paixão

Para a casca:

Ingredientes

250g de chocolate fracionado meio amargo



Modo de fazer

Pique o chocolate. Coloque em um recipiente apropriado e leve ao micro-ondas por 30 segundos em potência média (50W). Mexa e volte novamente ao micro-ondas por mais 30 segundos. Com uma colher, coloque a primeira camada de chocolate dentro da forma. Limpe as bordas. Leve para geladeira com as bordas viradas para baixo por 30 minutos. As cascas estarão prontas para desenformar quando as formas estiverem opacas.

Para o recheio:

Ingredientes

1 caixa de leite condensado; 1 caixa de creme de leite; 10g de farinha de trigo sem fermento; 80g de leite em pó; 1 caixa de morango

Modo de fazer

Adicione o leite condensado, leite em pó e farinha de trigo em um recipiente. Mexa até que os grumos da farinha se dissolvam. Adicione o creme de leite. Leve ao fogo médio e misture sem parar. Quando o recheio começar a desgrudar da panela, mexa por mais dois minutos. Coloque a massa em um prato e cubra com plástico filme. Deixe descansar por, no mínimo, seis horas. Depois disso, leve o recheio até a batedeira e adicione quatro colheres de sopa de creme de leite. Bata por três minutos até a mistura ficar aerada.

Para a montagem:

Adicione o recheio na casquinha e cubra com uma caixa de morangos, decorando da maneira que preferir.