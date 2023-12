O presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) e do Sebrae Minas, Marcelo Souza e Silva, foi o convidado da edição desse sábado (30/12) do “EM Minas”, programa de entrevistas da TV Alterosa em parceria com o jornal Estado de Minas e o Portal UAI. Durante a entrevista, o empresário comentou a onda de arrombamentos em lojas do comércio da capital mineira.

O empresário ressalta que a CDL sempre teve uma boa interlocução com as forças de segurança. Ele afirma que, para resolver o problema, BH precisa resolver a questão das pessoas em situação de rua, uma vez que criminosos estariam se aproveitando da vulnerabilidade do grupo para se “camuflar” e praticar delitos contra o comércio.

“Dentre essa população em situação de rua, vão ter ali pessoas que não são moradores e querem fazer, justamente, ações de criminalidade. Eles criam essa situação e ficam vigiando todo o funcionamento do comércio, aí nós tivemos muito arrombamento e mostramos isso para a polícia militar”, disse.

Para o presidente da CDL em BH, outro problema é que pessoas presas por pequenos furtos estão sendo colocadas em liberdade e voltam a cometer o mesmo delito. “A polícia começou a atuar e nós acompanhamos, mas é preocupante porque o grande problema é uma coisa que se fala pouco, e é essa questão de prender a pessoa e a justiça soltar. Tem pessoas que praticaram esse crime de arrombamento e foram presas mais de 50 vezes e ainda estão na rua”, emendou.

O programa “EM Minas” é transmitido para todo o estado pela TV Alterosa às 19h30 de sábado. Cada episódio é dividido em três blocos, sendo dois transmitidos na televisão e um terceiro bloco exclusivo no YouTube do Portal Uai, onde todos os programas poderão ser vistos na íntegra.

Aos domingos, a entrevista completa estará disponível no portal e no jornal impresso do Estado de Minas. O público também pode conferir matérias com os principais destaques no portais do EM e do Uai.