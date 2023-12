O presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), Marcelo Souza e Silva, explicou o impacto que a tarifa de ônibus tem no setor de comércio e serviços. Em entrevista ao “EM Minas”, programa de entrevistas da TV Alterosa em parceria com o jornal Estado de Minas e o Portal UAI, nesse sábado (30/12), o empresário reforçou que a tarifa é uma questão local da economia com forte impacto na movimentação do setor.

“Às vezes um problema pontual em Belo Horizonte, por exemplo, estamos falando esses dias agora do aumento da passagem de ônibus, impacta nos custos das empresas que pagam essas passagens antecipadamente. As empresas de ônibus recebem dos empreendedores que no final do mês preenchem o cartão do seu funcionário para o mês seguinte, isso impacta no custo. A gente precisa desse ambiente seguro e da previsibilidade”, disse.

O presidente da CDL em BH também disse que uma proposta de tarifa zero no modal precisa ser analisada com responsabilidade, necessitando de um “bom termo” que agrade todas as partes envolvidas.

“A gente tem que discutir e achar esse bom termo que não pese para ninguém, não pese para o contribuinte. A legislação municipal prevê muita isenção de tarifa para muita gente, muitas categorias, e tem alguém pagando essa conta, e pesa para quem paga. 70% da arrecadação das empresas de ônibus são das empresas que pagam esse cartão vale-transporte antecipado, isso tá pesando como custo”, frisou.

Nessa última semana de 2023 o valor da principal tarifa de ônibus em BH subiu de R$ 4,50 para R$ 5,25, um aumento de 16,6%. A prefeitura lembra que o valor estava represado desde 2018, quando houve o último reajuste, e uma adequação seria necessária para cobrir os novos custos do sistema.

