O presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) e do Sebrae Minas, Marcelo Souza e Silva, foi o convidado da edição deste sábado (30/12) do “EM Minas”, programa de entrevistas da TV Alterosa em parceria com o jornal Estado de Minas e o Portal UAI.

Em conversa com o jornalista Benny Cohen, o empresário fez uma avaliação da economia brasileira em 2023. Segundo o presidente da CDL, o ano começou com expectativas retraídas, devido às características do governo federal, mas que foram melhorando com o passar dos meses e o controle de indicadores importantes para o setor de comércio e serviços.

"A expectativa era de muito pé atrás, mas essa expectativa ao longo dos meses foi melhorando. O comércio e serviço são atividades que sempre empregaram muita gente. Temos uma característica de ser um setor que tem muitas micro e pequenas empresas, mas a empregabilidade quando se junta toda essa força, esse quantitativo todo, é muito importante”, disse.

Para o empresário, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é marcado por “inchar a máquina pública”, mas a inflação e a taxa básica de juros foram controladas em patamares importantes para a economia.

“Essa movimentação econômica ajuda muito os setores de comércio e serviço e a gente termina o ano muito bem, recuperando ainda parte das questões da pandemia. Naquela época muitas pessoas tiveram que buscar créditos para fazer investimentos ou para segurar aquele período e agora estão terminando esses pagamentos então isso ainda impacta”, emendou.

Souza e Silva também revelou sua expectativa para o balanço final do setor em Belo Horizonte, onde ele espera um crescimento em torno de 2,5%. “Eu sou muito otimista por causa da movimentação do ano que a CDL acompanha. Em Belo Horizonte a gente tem o hipercentro, os shoppings e a gente tem cerca de 30 centros comerciais que são bem potentes. É bem diversificada essa concentração do comércio e a gente consegue ter esse número mais otimista”, completa.

