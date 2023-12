A taxa de desemprego no Brasil caiu para 7,5% no trimestre móvel que se encerrou em novembro, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, publicada nesta sexta-feira (29/12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No mesmo trimestre de 2022 – entre setembro e novembro –, a taxa era de 8,1%.

Em números absolutos, a população desocupada – que está na força de trabalho, mas está desempregada – no Brasil ficou estável contra o trimestre anterior, com 8,2 milhões de pessoas. Percentualmente, o período traz redução de 0,3 ponto na taxa de desocupação em relação ao período entre maio e julho, quando atingiu 7,8%.

A população ocupada atingiu um novo recorde: são 100,5 milhões de pessoas – quase 50% da população brasileira –, representando um aumento de 0,9% (853 mil pessoas) em comparação ao trimestre anterior e de 0,8% (815 mil pessoas) no ano. Em relação ao mesmo trimestre do ano passado, são 539 mil pessoas a menos no contingente de desocupados, mostrando um recuo de 6,2%.

Os números são os menores desde fevereiro de 2015, quando a taxa de desemprego no país também atingiu 7,5%. Em números absolutos, a população desocupada no Brasil chegou ao seu mínimo desde o trimestre móvel encerrado em abril de 2015, com 8,1 milhões.