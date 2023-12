Neste sábado (30/12), às 19h30, o EM Minas, programa de entrevista da TV Alterosa, jornal Estado de Minas e Portal UAI, recebe o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), Marcelo Souza e Silva.

Na véspera do final do ano, o empresário conversou com o jornalista Benny Cohen sobre o setor de comércio e serviços da capital mineira que, segundo Souza e Silva, fecha o ano bem após começar com expectativas retraídas devido ao cenário econômico do Brasil. A avaliação positiva se dá na esteira de uma inflação controlada e uma taxa de juros em queda, após sucessivos cortes do Banco Central (BC).

O presidente da CDL também avaliou o impacto de propostas como a tarifa zero no transporte público, reajuste salarial dos servidores públicos, além do projeto de revitalização do centro de Belo Horizonte. Para o empresário, é fundamental que a região central da cidade receba novos moradores, ainda mais por questões de segurança.

O programa é transmitido para todo o estado pela TV Alterosa. Cada episódio é dividido em três blocos, sendo dois transmitidos na televisão, e um terceiro bloco exclusivo no YouTube do Portal Uai, onde todos os programas poderão ser vistos na íntegra.

Aos domingos, a entrevista completa estará disponível no jornal Estado de Minas. O público também pode conferir matérias com os principais destaques nos portais do EM e do Uai.